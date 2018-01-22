Президент: Незалежна антикорупційна інфраструктура, включно з Антикорупційним судом, потрібна не для міжнародних партнерів, а для України

«Я ще раз хотів би наголосити – питання створення незалежної антикорупційної інфраструктури, включно з Антикорупційним судом є питанням мого пріоритету. Це потрібно не для Світового банку, не для Міжнародного валютного фонду, не для іноземних партнерів. Це потрібно для мене і для України», - заявив Президент України Петро Порошенко на брифінгу за підсумками його участі у 48-му щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Глава держави повідомив, що питання створення антикорупційної інфраструктури та забезпечення її незалежної, ефективної роботи, в тому числі створення Антикорупційного суду було обговорено під час низки його двосторонніх зустрічей в Давосі. «У нас була дуже ретельна розмова про ситуацію з антикорупційними органами», - зазначив він.

Президент підкреслив, що був ініціатором створення таких органів. «Я вважаю, що ми маємо дуже ефективну позицію по створенню самих структур. Ніхто не має сумніву щодо того, що вони є незалежними», - зазначив Петро Порошенко.

«Я маю тверду політичну волю, яка була реалізована в тому, що я вніс до Парламенту пропозицію по створенню Антикорупційного суду. І в рамках парламентських дискусій ми маємо знайти ті формулювання, які з одного боку – не протирічать українському законодавству і українській Конституції, не порушують українського суверенітету. Але забезпечують незалежність антикорупційної інфраструктури і забезпечують її ефективність», - сказав Глава держави.

«Це моя принципова позиція. І не маю жодного сумніву, що так вона і буде реалізована. Це було дуже схвально оцінено і підтримано всіма нашими міжнародними партнерами», - резюмував він.