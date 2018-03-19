Президент: Новітній пріоритет СБУ – контррозвідувальний та антитерористичний захист держави

Президент Петро Порошенко переконаний, що на сьогоднішній день Служба безпеки України підвищила свою професійність та ефективність і може ділитись унікальним досвідом протидії гібридній загрозі із країнами – партнерами України. Про це Президент сказав на урочистостях з нагоди 26-ї річниці створення Служби безпеки України.

«Як Глава держави бачу, що Служба безпеки насправді змінюється, зростає професійність та ефективність СБУ, підвищує Служба авторитет серед провідних партнерських спецслужб. Сьогодні СБУ не тільки вчиться, але й вчить сама як протидіяти гібридній загрозі, підривній роботі російських спецслужб. Вона має чим поділитись із своїми партнерами у сфері кібернетичної безпеки та протидії інформаційним війнам, які є важливою для росіян складовою гібридної війни», - підкреслив Петро Порошенко, додавши, що недарма Росія викидає мільярди доларів для фінансування своїх пропагандистських і дезінформаційних потужностей.

За словами Президента, цей досвід має особливе значення не лише для України, але й для країн – потенційних об’єктів російської агресії. «І надзвичайно важливо, щоб це розуміння, нарешті, прийшло до наших партнерів. Бо у 2014 році цю загрозу багато хто з них ставив під сумнів», - зауважив він.

«Реагуючи на зростання рівня тероризму, модернізовано структуру і завдання Центру спеціальних операцій «А», на виконання мого доручення. Сьогодні його особовий склад проходить підготовку за методиками, що успішно застосовуються у країнах – членах ЄС і НАТО», - також відзначив він.

«Новітній пріоритет СБУ – контррозвідувальний та антитерористичний захист критичної інфраструктури держави. Ми удосконалимо контррозвідувальний режим із залученням інших складових сектору безпеки й оборони держави», - наголосив Президент, нагадавши, що відповідну концепцію затвердив у жовтні 2017 року.

Окремо Глава держави акцентував на посиленні аналітичної складової роботи Служби, яка була повністю знищена 2013 року і працювала в інтересах Росії. «Зараз нами створено Ситуаційний центр з виявлення та аналізу загроз, започатковано інститут оперативних аналітиків. Активно впроваджуються новітні інформаційні технології», - зазначив він.

За словами Петра Порошенка, остаточна редакція нового Закону «Про національну безпеку» передбачатиме запровадження цивільного парламентського контролю за діяльністю Служби. «На мою думку, так само як і наших партнерів, це важливо, аби повною мірою забезпечити відповідність Закону стандартам НАТО», - зауважив він.

Президент ще раз підкреслив: «Членство в Альянсі – це наша стратегічна мета. І найближчим часом я планую ініціювати внесення змін до Конституції для того, щоб зробити цей процес незворотнім, вказавши у Конституції стратегічну мету розвитку держави – членство у Європейському Союзі і членство у Північноатлантичному Альянсі».

Глава держави також додав, що вже зареєстровано законопроект про Національне бюро фінансових розслідувань, яке позбавить всі інші правоохоронні органи, в тому числі і Службу безпеки, і Національну поліцію, і Генпрокуратуру, НАБУ, всі правоохоронні органи, крім цього бюро, можливостей втручатися в діяльність бізнесу. Він зауважив, що у НАБУ залишиться таке право, якщо мова буде йти про кошти державного бюджету. «Питання боротьби з економічною злочинністю, безумовно, важливі, але у Служби є і інші важливіші пріоритети: боротьба з тероризмом, диверсіями, забезпечення безпеки держави, як головна функція, та забезпечення безпеки громадян», - підкреслив Петро Порошенко.

Він висловив сподівання, що цей Закон буде ухвалено поточного року, і це відкриє нову сторінку в стосунках влади та бізнесу, і прикрих історій, які, на жаль, поки що трапляються у стосунках правоохоронних органів із підприємцями, більше не станеться.

Глава держави привітав офіцерів та співробітників СБУ із 26-ю річницею створення Служби та подякував кожному за віддану службу Україні. «Маєте по праву пишатися СБУ, співробітниками Служби і роботою в ім'я перемоги та заради майбутнього нашої рідної України», - сказав він.

По завершені урочистостей Глава держави ознайомився із можливостями снайперської, контрзасадної підготовки та діями тактичних груп зі звільнення заручників та надання медичної допомоги.