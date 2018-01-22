Президент очікує від Парламенту найближчим часом ухвалення Закону про Антикорупційний суд та низки інших важливих рішень

Президент Петро Порошенко очікує, що вже найближчим часом Верховна Рада ухвалить Закон про Антикорупційний суд, призначить Голову Національного банку України, склад Центрвиборчкому, доукомплектує Конституційний суд та прийме ще низку важливих рішень.

«Я дуже задоволений, що нарешті вчора Парламент включив до порядку денного мій закон про Антикорупційний суд. Сьогодні, як мені повідомили, комітет розглянув мій законопроект і рекомендував його для прийняття у першому читанні. Буду дуже щасливим, якщо на найближчих засіданнях у першому читанні цей законопроект буде прийнятий», - сказав Глава держави під час прес-конференції на тему: «Виклики – 2018».

«Це б відкрило шлях до максимально широкого обговорення цього документу і остаточного його ухвалення на цій сесії вже за декілька тижнів», - додав він.

Петро Порошенко підкреслив, що ця дискусія «не повинна виходити за рамки Конституції, українського законодавства і врахування рекомендацій Венеціанської комісії». «Впевнений в тому, що зараз це стало вже лакмусовим папірцем і Україна має скласти цей іспит. Всі зараз із нетерпінням чекаємо рішення Верховної Ради», - сказав він.

Президент також підкреслив, що окрім зазначеного, очікує від Парламенту низки важливих рішень, зокрема і кадрових.

«Йдеться про голосування за Голову Національного банку України. Ми маємо звернення наших міжнародних партерів, Міжнародного валютного фонду. Мені дуже приємно, що під час зустрічі фракції пообіцяли підтримати запропонованого мною кандидата на посаду Голови Національного банку України. Це дуже важливо для країни», - сказав Петро Порошенко.

«Найближчим часом я чекаю і, нарешті, призначення повністю оновленого складу Центральної виборчої комісії. Ми перевищили вже цей термін. Впевнений в тому, що кандидатури, пройшли ретельне обговорення у фракціях. Також сподіваюсь, що Парламент підтримає мою пропозицію», - також додав Глава держави.

Також він акцентував увагу на питанні завершення доукомплектування Конституційного Суду. «Я днями призначив представників від Президента, які пройшли конкурсний відбір і також чекаю результативного голосування в Парламенті», - сказав Петро Порошенко і додав: «Важливо, щоб також відбулося призначення аудитора НАБУ, омбудсмена та нового складу Рахункової палати».

«Бачите скільки питань треба вирішити вже і зараз. Це потребує консолідованої і об’єднаної позиції Парламенту і коаліції», - підкреслив він.

За його словами, ще одним питанням є зміна принципів електронного декларування для антикорупційних активістів. «Не так багато залишилося часу до 1 квітня. Ні, це не те, про що ви подумали. Це – кінцевий термін заповнення електронних декларацій за рік, що минув. Відтак, слід якнайшвидше зробити крок на зустріч громадянському суспільству», – зазначив Президент.

Він нагадав, що ще минулого літа передав до Верховної Ради законопроекти, які передбачають заміну принципів електронного декларування для антикорупційних активістів. За його словами, йдеться про скасування кримінальної відповідальності та перехід на європейські принципи звітності.

«Зволікати з відповідним рішенням далі нікуди. Збирати голоси за ці законопроекти, рівно як за Антикорупційний суд, не просто. Зі свого боку я зробив все, що від мене залежить. Звертаюся до Верховної Ради, звертаюсь до коаліції, щоб переконати народних депутатів підтримати ці надзвичайно важливі рішення», - сказав Петро Порошенко зазначивши, що також розраховує і на підтримку самих активістів, засобів масової інформації, парламентської коаліції та опозиції.

«Лише об’єднавши зусилля, ми можемо прийти до позитивного рішення», - переконаний Президент.

Глава держави також наголосив: «З вересня по січень, коефіцієнт корисної дії співпраці з Парламентом виявився достатньо високим. Ухвалили пенсійну реформу, ухвалили освітню реформу, ухвалили медичну реформу. Проголосували надзвичайно важливий Закон про сільську медицину, проголосували кодекси і створили новий Верховний Суд, який нарешті почав працювати. Дуже важливі кроки зроблені в напрямку децентралізації. Децентралізація – одне з моїх ключових передвиборчих зобов’язань - стала реальністю і вже приносить перші плоди для територіальних громад і в інтересах місцевих громад».