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Президент ознайомився із ходом будівництва військового містечка на Одещині

1 червня 2018 року - 16:46

Президент ознайомився із ходом будівництва військового містечка на Одещині

Президент Петро Порошенко ознайомився з ходом будівництва військового містечка 137 окремого батальйону морської піхоти Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України у селі Дачне на Одещині.

Керівництво Міністерства оборони поінформувало Главу держави, що відповідно до плану капітального будівництва об’єктів ЗС України на 2018 рік на території військового містечка Дачне-2 здійснюється капітальне будівництво трьох казарм на 280 ліжко-місць, гуртожитку, їдальні, фізкультурно-оздоровчого комплексу, медичного пункту, зовнішніх інженерних мереж, а також реконструкція котельні та капітальний ремонт артезіанської свердловини.

Президент оглянув одну із уже зведених казарм: житлові та технічні приміщення, тощо. Глава держави поспілкувався з військовими, зокрема щодо вирішення питання водопостачання та водовідведення до містечка. За словами військовослужбовців питання із водо- та електропостачанням вирішуються.

Також Президент оглянув приміщення, де буде розташована їдальня.

За словами Міністра оборони та його заступника, на території містечка окрім казарм і будинку, де проживатимуть офіцери з сім'ями, заплановано будівництво тренувальних комплексів, спортивних майданчиків тощо.

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