Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Президент: Не існує міжнародних переговорів, де б Україна не піднімала питання звільнення українських заручників
Президент: Не існує міжнародних переговорів, де б Україна не піднімала питання звільнення українських заручників

22 травня 2018 року - 15:11

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент: Україна вдячна Болгарії за допомогу в оздоровлені і реабілітації українських військовослужбовців

26 травня 2018 року - 19:43

Болгарія є надійним партнером України в європейських стосунках – переговори Президента України з Прем’єр-міністром Болгарії

26 травня 2018 року - 19:33

Україна та Болгарія активно розвиватимуть економічну співпрацю – зустріч Президента України та прем’єр-міністра Болгарії

26 травня 2018 року - 19:00

Президент України провів зустріч із Президентом компанії SOCAR

26 травня 2018 року - 17:23

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Фінал Ліги Чемпіонів УЄФА в Києві
Фінал Ліги Чемпіонів УЄФА в Києві

27 травня 2018 року - 00:22

Перейти до всіх галерей

Президент ознайомився із ходом будівництва житла для військових  на Львівщині

24 травня 2018 року - 20:10

Президент ознайомився із ходом будівництва житла для військових  на Львівщині

У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної Академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного Президент Петро Порошенко ознайомився з ходом реалізації програми будівництва житла для учасників АТО.

Зокрема, Заступник Міністра оборони Олег Шевчук доповів Верховному Головнокомандувачу про хід будівництва гуртожитків поліпшеного планування для військовослужбовців-контрактників.

Глава держави поспілкувався з будівельниками, зокрема щодо умов роботи та ходу будівництва. Він зауважив, що працівники виконують важливе завдання: «Ваш внесок у створення нової армії надзвичайно важливий».

Президент наголосив, що зводячи комфортабельне житло для військовослужбовців-контрактників та військових офіцерів, будівельники створюють для них добрі умови для служби та проживання. Президент також поспілкувався з мешканцями військового містечка.

Згідно плану забудови на 2018 рік на території військового містечка у селі Старичі Львівської області планується збудувати 8 двоповерхових гуртожитків на 125 місць, один житловий будинок на 64 квартири, 2 чотириповерхових гуртожитки на 254 місця, одну чотириповерхову казарму на 800 місць і 3 одноповерхові будівлі на 300 місць. Зокрема, двоповерхові казарми розраховані на 125 ліжко-місць, на кожному поверсі буде розміщено 6 житлових блок-секцій та кухня.

Президент також доручив Міністру оборони подати проект і дати на затвердження зміни в реформі по забезпеченню житлом для військовослужбовців.

«Це позиція принципова. Я хочу почути різні варіанти, різні думки і  ми не можемо залишатися заручниками радянської системи, яка фактично є «never-ending story» (безкінечною історією – Ред.), коли людині, яка поступає на службу, ніхто не гарантує, що її права будуть враховані», - сказав Президент та  наголосив на необхідності забезпечення прозорості та ефективності цієї реформи.

ф

Робоча поїздка Президента до Закарпатської та Львівської областей

24 травня 2018 року - 15:13
Президент Петро Порошенко взяв участь в офіційному відкритті нового Бескидського залізничного тунелю, 24 травня 2018 року
Версія для друку