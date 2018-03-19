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Президент передав нову техніку рятувальникам Рівненщини: Вона відповідає найвищим вимогам і значно розширює можливості для порятунку життя людей

23 березня 2018 року - 13:46

Президент передав нову техніку рятувальникам Рівненщини: Вона відповідає найвищим вимогам і значно розширює можливості для порятунку життя людей

Президент Петро Порошенко у Рівному передав нову техніку підрозділу Головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій у Рівненській області.

Серед вручених одиниць техніки пожежні автоцистерни, призначені для доставки на місце пожежі особового складу та засобів гасіння вогню, спеціального обладнання тощо, а також оперативно-рятувальні автомобілі.

Звертаючись до представників рівненського аварійно-рятувального загону, Глава держави відзначив професійні успіхи рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій.  «Часом порятунок тільки одного людського життя обертається багатьма труднощами. Іноді - потребує великої жертовності з боку рятувальників. Від вас завжди вимагаються – і ви їх неодмінно демонструєте -  цілковита організованість, неабияке вміння і мужність», - сказав Петро Порошенко.

«Сьогодні реорганізована аварійно-рятувальна служба здатна комплексно вирішувати питання профілактики техногенних аварій. Вона запобігає катастрофам, пожежам і надає першу допомогу кожному, хто потрапив у біду. Коли важко – люди завжди звертаються до рятувальників», - також додав він.

На рахунку рятувальників Рівненщини – сотні врятованих життів, відзначив Президент.

«Величезну роботу пожежно-рятувальні підрозділи області виконують не лише у себе в регіоні, але і в зоні АТО - на Донеччині та Луганщині», - зауважив Петро Порошенко. За його словами, техніка, яку сьогодні передають, профінансована за рахунок центрального та обласного бюджетів, і буде використовуватись не лише на Рівненщині. Президент зауважив, що рятівники, які поїдуть в зону АТО, будуть набагато якісніше оснащені. «Бо ви облаштовуєте там оборонні рубежі, розміновуєте території, надаєте допомогу пораненим. Раніше вам доводилося евакуйовувати мирних мешканців із зони бойових дій», - додав Глава держави.

Президент зауважив, що держава докладає зусиль для покращення грошового та матеріально-технічного забезпечення рятувальників та новостворених територіальних громад.

«ЗІЛи, на яких вже 30 і більше років працюють наші пожежники, безумовно, і морально, і фізично застарілі. Ті машини, які сьогодні ви отримуєте відповідають найвищим вимогам - мають вдвічі більший запас води, унікальну техніку, освітлювальні башти, вогнегасники, з якими до подачі води можна працювати в будинках – значно розширюють ваші можливості по рятуванню життя людей», - переконаний Президент.

Він подякував підрозділам ДСНС за постійну готовність та оперативні дії під час реагування на надзвичайні ситуації, за мужність, патріотизм та професіоналізм. Він запевнив, що держава й надалі підтримуватиме рятувальників. «Працюємо і будемо працювати для позитивних та результативних змін і втілювати у життя основні напрямки реформування системи», - зауважив Президент.

Глава держави оглянув оснащення, яке використовують рятувальники, в тому числі одну із машин, що сьогодні були передані.

Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Рівненській області є одним з основних підрозділів регіону чисельністю 244 працівників, з них 170 осіб атестованого складу та 74 вільнонайманих працівників.

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