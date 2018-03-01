Президент передав перші ліцензії на 4G: Сьогоднішній день – яскрава демонстрація як змінилася Україна

Президент Петро Порошенко відвідав Український державний центр радіочастот, де вручив перші ліцензії за результатами проведення тендеру на користування радіочастотним ресурсом України, що відбувся 31 січня.

«Я впевнений в тому, що на сьогоднішній день –це є яскрава демонстрація як змінилася Україна», - сказав Петро Порошенко. Глава держави привітав компанії, що придбали ліцензії, а також подякував всім учасникам тендера.

Звертаючись до учасників торгів та присутніх у залі, Глава держави висловив переконання, що всі вони свідки не просто урочистої, а й визначальної події, адже «відбуваються торги, які відкривають ворота для зв’язку четвертого покоління». «Урочистої події тому, що сьогодні більш, ніж в три рази, чи майже в три рази, зросла початкова ціна, що свідчить про надзвичайно високий рівень прозорості і конкурентоспроможності. Це кроки, які спрямовані на демонстрацію ефективної боротьби з корупцією», - наголосив Президент.

«Уявити собі такий аукціон раніше було просто неможливо», - додав він.

Петро Порошенко нагадав, що в результаті попереднього конкурсу на частоти третього покоління було залучено 9 мільярдів гривень, 2 мільярди гривень отримала українська армія на конверсію частот та 26 мільярдів гривень було вкладено інвесторами в економіку України для того, щоб надати українцям якісний зв’язок.

«Сьогодні ми з вами присутні на історичній події. Голова центру мені сказав: «Петро Олексійович, я можу це порівняти лише з ратифікацією Угоди про асоціацію і прорив з безвізовим режимом». Такий масштаб події, яка відбувається сьогодні», - ще раз підкреслив Глава держави, зауваживши, що в результаті проведених торгів до бюджету буде залучено більше двох мільярдів додаткових коштів. Водночас, він висловив сподівання, що ця сума може сягнути й п’яти мільярдів.

«Всі ці кошти – до державного бюджету України, і це справжня ціна українських частот. Третій конкурс прозорий і ефективний, який забезпечує довіру інвесторів. Ніяких інших обмежень, крім перерахування коштів до бюджету, немає», - наголосив Петро Порошенко.

«26 мільярдів гривень, які були вкладені для розвитку зв’язку третього покоління, не менше 20-ти мільярдів буде вкладено в економіку України для розвитку зв’язку четвертого покоління. Друзі мої, ці цифри вражають. Ці цифри є елементом, ключовою характеристикою нашої співпраці, віри інвесторів в Україну і покращення інвестиційного клімату», - резюмував Президент.

Петро Порошенко підкреслив, що зв’язок четвертого покоління відкриває багато нових можливостей, особливо перед молодими українцями, зокрема в IT-технологіях, освіті. За його словами, за чотири роки впроваджено дві сучасні технології: «Відмінність, або різниця між ними – це як з дрезини пересісти на сучасний швидкісний експрес».

«Можна буде швидко забути про паперові підручники і перейти до інтерактивної форми навчання. Бо підручники просто не встигнуть оновлюватися так само, як і оновлюються знання», - сказав він.

Глава держави зауважив, що після цього аукціону регулятор має провести аукціон із запуску стандарту 4G у діапазоні 900 МГц. «І ми зможемо запустити третє і четверте покоління (зв’язку – ред.) для сіл, селищ. Для того, щоб мала можливість розвиватися сільська медицина, сільська освіта. Для того, щоб сільрада мала надійний і ефективний інтернет-зв’язок»,- наголосив він.

Петро Порошенко також висловив думку, що уже у 2018 році в абсолютній більшості обласних центрів мобільні оператори запустять 4G зв’язок. «В Києві, я сподіваюсь, що це буде вже за декілька місяців», - додав він.

За його словами, запровадження 4G зв'язку також означає і можливість запровадження системи «розумне місто»: розумне управляння вуличним освітленням, ефективна система громадського транспорту, облік, GPS. «Це, в тому числі і безпека, і веб-камери, і громадський порядок», - сказав Президент.

«Україна повертається в Європу, в тому числі і за рівнем ІТ-технологій», - зазначив Петро Порошенко, додавши, що це відкриває нові можливості для українців, які спеціалізуються на ІТ-технологіях, яким не потрібно буде їхати за кордон. Крім того, відкриваються нові можливості електронної торгівлі, інтернет-торгівлі, використання нових платіжних засобів.

«Всі, хто користуються цими послугами, можуть бачити наскільки змінюється наша держава», - переконаний Президент.

Він наголосив, що все це робиться у надзвичайно ефективному антикорупційному середовищі із залученням коштів до державного бюджету.