Президент: Переходьте на українську – купуйте українські книжки, квитки на українські фільми, користуйтесь україномовними сайтами

Президент Петро Порошенко переконаний, що єдність країни є абсолютним пріоритетом для кожного і влада у своїй мовно-гуманітарній політиці має зважати на цей імператив.

«Саме виходячи із цих міркувань, я дуже не хотів би, щоби мовне питання знову стало на порядок денний виборчої кампанії. Мова має об’єднувати, а не розколювати державу. Ми не маємо права дати пас п’ятій колоні отримати з того бодай найменший зиск на майбутніх президентських, парламентських і місцевих виборах», - наголосив Глава держави під час церемонії вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка 2018 року.

Президент відзначив важливість того, щоб, незалежно від зусиль держави, активні громадяни забезпечували її конкурентоспроможну присутність в усіх можливих нішах, популяризували її серед носіїв інших мов з належною повагою до їхніх почуттів та громадянських прав.

«Боротися за нашу українську мову - це значить не лише вигукувати гасла та висувати вимоги до влади. Це значить купувати україномовні книги. Це значить купувати квитки і ходити дивитися українські фільми. Передплачувати україномовні газети. Віддавати перевагу - не треба забувати, що ми у ХХІ столітті - україномовним версіям сайтів, налаштовувати на своїх сторінках в соціальних мережах, «гуглити» українською», - зауважив він.

Президент додав: «І головне – говорити нею, говорити, і ще раз говорити. Навіть, якщо ви все життя спілкувалися російською – переходьте на українську. Я думаю, що це абсолютно правильний шлях».

Глава держави наголосив, що кожен має пройти свій шлях до мови, і розповів про свій досвід. Він народився в російськомовному регіоні України – в місті спілкувалися російською, а коли їздив до бабусі – в селі спілкувалися суржиком. Пізніше декілька років він прожив за межами України, де в школі вивчали лише російську і англійську. За словами Президента, навіть на початку 80-х під час навчання у Національному університеті ім.Тараса Шевченка на факультеті міжнародних відносин ні про яку українську мову тоді не йшлося.

«Але моя українська – мій свідомий вибір повернутися до рідної мови. І цей вибір зроблений вже в доволі зрілому віці. Впевнений в тому, що це свідомий і справжній вибір кожного українця», - зауважив Глава держави.