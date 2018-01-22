Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР
Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР

22 січня 2018 року - 15:57

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент України провів телефонну розмову з Президентом Республіки Білорусь

27 лютого 2018 року - 15:35

Президент підписав Закон Про ратифікацію Договору між Україною та Таїландом про взаємну правову допомогу у кримінальних справах

27 лютого 2018 року - 12:52

Президент Петро Порошенко проведе прес-конференцію

27 лютого 2018 року - 12:28

Президент нагородив 108 військовослужбовців

26 лютого 2018 року - 18:49

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента у заходах з вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні
Участь Президента у заходах з вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні

20 лютого 2018 року - 11:59

Перейти до всіх галерей

Президент Петро Порошенко проведе прес-конференцію

27 лютого 2018 року - 12:28

Президент Петро Порошенко проведе прес-конференцію

У середу, 28 лютого о 15:00 Президент України Петро Порошенко проведе прес-конференцію на тему: «Виклики – 2018».

Захід відбудеться у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький Арсенал».

Версія для друку