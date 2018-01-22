Президент Петро Порошенко проведе прес-конференцію

У середу, 28 лютого о 15:00 Президент України Петро Порошенко проведе прес-конференцію на тему: «Виклики – 2018».
Захід відбудеться у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький Арсенал».
27 лютого 2018 року - 15:35
27 лютого 2018 року - 12:52
27 лютого 2018 року - 12:28
26 лютого 2018 року - 18:49
27 лютого 2018 року - 12:28
У середу, 28 лютого о 15:00 Президент України Петро Порошенко проведе прес-конференцію на тему: «Виклики – 2018».
Захід відбудеться у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький Арсенал».