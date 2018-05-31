Президент підписав Указ «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України»

Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Івано-Франківської області підписав Указ «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України».

Указ розроблено з метою забезпечення додержання конституційних гарантій щодо всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території України, посилення її консолідуючої ролі в українському суспільстві як засобу зміцнення державної єдності, ураховуючи необхідність захисту національного мовно-культурного та мовно-інформаційного простору, підтримки розвитку національної культури, заохочення процесів її інтеграції у європейський та світовий культурний простір.

«До мене звернулися видатні діячі науки для того, щоб я оголосив 2018 рік роком української мови. Я відмовив. Тому, що за один рік ти мову не захистиш. Але я прийняв рішення і підписую Указ про те, що з 2018 року ми оголошуємо десятиліття української мови і робимо все можливе для того, щоби мову захистити. Бо головне, що тримає націю, що забезпечує її розвиток – є українська мова», - сказав Глава держави, підписуючи документ під час відвідин Ямницького ліцею Ямницької об’єднаної територіальної громади.

Указом передбачено затвердження цільової програми на 2018 – 2028 роки, спрямованої на забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення єдиного культурного простору України та збереження цілісності культури.

Також йдеться про створення умов для забезпечення реалізації громадянами права на одержання інформації українською мовою, в тому числі через друковані засоби масової інформації, рекламу тощо.

Водночас Президент запевнив, що дбатиме про збереження прав національних меншин України.

«Як Глава держави і як активний учасник процесу розбудови української політичної нації я мушу дбати і дбаю про те, щоб законодавчі ініціативи залишали широкий простір для реалізації прав тих громадян, чиєю мовою спілкування стала кримськотатарська, російська, грецька, румунська, болгарська, польська. Але українську мову ми всі разом будемо захищати. Це наше пріоритетне завдання», - наголосив він.

Петро Порошенко також нагадав про кроки, які вже були здійснені задля підтримки української мови. Зокрема, про запровадження мовних квот на радіо і телебаченні. На переконання Президента це сприяло популяризації української мови, про що свідчить і збільшення накладів друку книжок саме українською.

«В світі чимало мов, якими спілкуються в багатьох країнах. Але хочу наголосити, що про нашу українську мову можемо подбати лише ми з вами. І ми точно подбаємо», - додав Глава держави.