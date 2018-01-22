Президент підписав Закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях»

Президент Петро Порошенко під час засідання Воєнного кабінету підписав Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях».

Глава держави наголосив, що 20 лютого назавжди увійде в історію України як день трагічний, коли 18-20 лютого Герої Небесної Сотні захистили наше право на майбутнє. Він нагадав також, що саме 20 лютого розпочалась військова агресія Російської федерації проти України. «Почалась вона з незаконної анексії Криму і навіть, медалі собі накарбували із датою 20 лютого», - зауважив він.

Президент підкреслив: «І не треба думати, що метою Російської Федерації був Крим чи Схід нашої держави. Впевнений, що метою є, була і залишається вся Україна. Безумовно, агресор не очікував опору, який був організований з перших днів агресії українським народом, волонтерами, які зруйнували плани, що готувались у найвищих кабінетах Кремля».

«Я думаю, що буде глибоко символічно, якщо саме сьогодні, через чотири роки після початку агресії, але саме в цей день – 20 лютого, ми з вами обговоримо і я підпишу дуже важливий Закон – Закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», - зазначив Петро Порошенко.

Глава держави наголосив на важливості цього документу. «Цей Закон, з одного боку, відображає мою стратегію, як Президента, Верховного Головнокомандувача із повернення окупованих територій під український суверенітет. В цьому Законі ми кваліфікуємо російську державу – як державу-агресора. І це закріплено на законодавчому рівні. В цьому Законі юридично визначено, що саме Російська федерація окупувала наші території. Цей Закон суттєво посилює правову базу застосування Збройних Сил України і інших силових підрозділів для оборони нашої держави», - підкреслив Петро Порошенко.

Водночас, за його словами, цей Закон визначає, встановлює основні параметри захисту громадянських прав і свобод цивільного населення. «І дуже важливо, що цей Закон забезпечує правовий механізм, в тому числі політико-дипломатичним шляхом, повернення цих територій», - наголосив Глава держави.

Він нагадав, що наприкінці минулого року передав Закон в Парламент та подякував Голові Верховної Ради Андрію Парубію за чітку організацію роботи, всебічне обговорення документа та забезпечення його підтримки майже конституційною більшістю голосів.

«Водночас, я хочу наголосити, що цей Закон аж ніяк не порушує жодних міжнародних зобов’язань України, включаючи і Мінські домовленості, як це хоче представити зараз Російська федерація, виправдовуючи своє небажання, відвертий саботаж імплементації Мінських домовленостей», - сказав Глава держави.

Президент також звернувся до народних депутатів, урядовців, Апарату Ради національної безпеки і оборони, зважаючи на те, що цей Закон є лише рамковим і потребує подальшого законодавчого забезпечення дій Збройних Сил України, дій інших силових підрозділів, підготувати необхідні нормативно-правові та законодавчі акти, спрямовані на вдосконалення правових механізмів відновлення територіальної цілісності нашої держави.

Глава держави ще раз наголосив на важливості захисту не лише території, незалежності і суверенітету нашої держави, а й її національних та економічних інтересів.

«Ми не повинні втратити жодної можливості для того, щоб підготувати консолідовані претензії до держави-агресора – до Російської Федерації», - також підкреслив Глава держави і доручив Міністру закордонних справ Павлу Клімкіну продовжити роботу із підготовки позовів щодо повного відшкодування країною-агресором всіх збитків, які були нею завдані.

«Йдеться не лише про територіальні кроки нашої держави, не лише про політичні, не лише про створення міжнародної коаліції на підтримку України, а й відшкодування завданих збитків. Я впевнений в тому, що правову позицію треба буде узагальнити – як щодо захисту державних інтересів, так і щодо компенсації позицій окремих відомств, державних підприємств і підтримати приватні підприємства, які зазнали величезних збитків в результаті агресії», - підкреслив Петро Порошенко.

«Цей Закон фіксує наше право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН», - зазначив Петро Порошенко та зауважив, що в даних умовах провідна роль для відсічі російської агресії лягає на плечі Збройних Сил України.

Він доручив Міністру оборони України Степану Полтораку та Начальнику Генерального штабу ЗСУ Віктору Муженку в найкоротші терміни подати відповідні пропозиції щодо зміни формату на виконання цього Закону, запропонувати кандидатуру Командувача об’єднаних сил, представити пропозиції щодо Положення про Об’єднаний оперативний штаб, представити Стратегічний замисел застосування ЗСУ, інших складових частин оборони, здійснити прийняття у підпорядкування Командувача об'єднаних сил визначених сил і засобів від інших складових сил безпеки і оборони.

Президент також звернувся до усіх учасників наради, зокрема до Секретаря РНБОУ Олександра Турчинова, Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та Голови Служби безпеки Василя Грицака щодо підготовки нормативних актів на виконання цього Закону для забезпечення необхідного прямого підпорядкування Командувачу об’єднаних сил, уточнення механізму прийняття рішень, розширення і конкретизації цих кроків.