Президент підписав Закон про приватизацію: Російські гроші участі не братимуть

Президент Петро Порошенко під час засідання Національної ради реформ підписав Закон "Про приватизацію державного і комунального майна".

Глава держави нагадав, що півроку тому Нацрада розглядала відповідний законопроект і в процесі його обговорення були внесені слушні пропозиції та зауваження, спрямовані на покращення якості документу. «Не всі вірили, що цей Закон ми зможемо прийняти. Чому був такий песимізм? Бо про це говорили 20 років: що будуть прийняті Закони, буде прозора процедура, будуть залучені ефективні інвестори, буде застосовуватись відповідне правове регулювання, будуть залучені відповідні радники з бездоганною репутацією. І той величезний інвестиційний потенціал, який має Україна, нарешті, буде реалізований», - зауважив Президент, додавши, що нещодавно «Верховна Рада зробила диво» і проголосувала за документ.

Глава держави зауважив, що ставить ухвалення цього Закону на рівні з освітньою, медичною та пенсійною реформами. «Закон передбачає приватизацію такою, якою вона, за винятком буквально кількох випадків, наприклад приватизація «Криворіжсталі», ще не була – чесною, прозорою, конкурентною», - наголосив Президент.

Глава держави також підкреслив, що Закон про приватизацію є важливим елементом антикорупційної політики. «Раніше як проходила приватизація? Так звані спецумови, кваліфікаційні вимоги – того допустимо до конкурсу, а цього не допустимо. Таке враження, що Україна побудувала мур, захищаючись від інвестицій. Для чого це робилось? А для того, щоб подолати цей мур, треба було занести хабар. І сьогодні з точністю до навпаки», - зазначив Президент. Він додав: «Держава - неефективний власник, від цього господарювання їй дістаються здебільшого лише збитки, а доходи - шляхом різних корупційних схем традиційно перетікали у приватні руки».

Президент підкреслив, що останнім часом було досягнуто суттєвого прогресу у боротьбі з корупцією на державних підприємствах. «Є на сьогоднішній день нові умови конкурсу, є незалежні спостережні ради. Але це перехідний етап. Я хочу наголосити і щоб всі чітко розуміли мою позицію як Президента – держава має позбавитись невластивих їй функцій. Прибрати це джерело корупції для фінансування тіньових потоків і нечесних на руку політиків», - наголосив він.

Президент відзначив спільні зусилля разом з Урядом і Парламентом для покращення фінансового стану державних підприємств. Зокрема, Петро Порошенко звернув увагу на підприємства концерну «Укроборонпром», 70% з яких були банкрутами, а сьогодні деякі працюють в три зміни, створюють нові види озброєння та модернізують існуючі. Крім того, оновлюється наглядова рада «Укроборонпрому» із залученням американських партнерів, ухвалено рішення про аудит, змінено стратегію. «Це – один із напрямків, яким мають йти всі державні підприємства», - зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що у держави все ще залишаються тисячі підприємств, і ресурсу довести до ладу кожне з них нема. «Тому у державній власності мають бути збережені лише стратегічно важливі підприємства», - зазначив Петро Порошенко. За його словами, серед новацій - об’єкти малої приватизації продаватимуться шляхом відкритого інтернет-аукціону, що дозволить розширити коло потенційних покупців та збільшити прозорість процесів.

«Об’єкти великої приватизації в обов’язковому порядку будуть реалізовуватись лише із залученням радників. У ході прийому заявок передбачено проведення ретельної перевірки документів, в тому числі на предмет походження коштів. Ніяких схем-шахрайств, відмивання грошей через українську приватизацію ми не допустимо. В тому числі, це унеможливить допуск до торгів осіб, які пов’язані з країною-агресором. Наголошую, що російські гроші у приватизації в Україні участі не братимуть», - підкреслив Глава держави.

Також за словами Президента, Законом передбачена можливість для покупців-нерезидентів України здійснювати оплату за придбані об’єкти приватизації не лише в українській гривні, а у вільно конвертованій валюті. Крім того, новий власник на певний час отримує імунітет від спроб старих боржників отримати активи підприємства через ініціювання процедури банкрутства. «Ми інвестора маємо захистити. А для додаткової гарантії іноземним інвесторам надається можливість до 2021 року – до повного завершення судової реформи і створення нових судів на всіх рівнях - апелювати до права Англії та Уельсу», - додав Петро Порошенко.

Президент очікує від Уряду вжиття усіх необхідних заходів, спрямованих на завершення у 2018 році процесів приватизації великих об'єктів, визначених Фондом держмайна. «Кабінет Міністрів має шукати і знаходити ефективних власників, які забезпечать зростання економіки, випуск конкурентоздатної продукції, залучення інвестицій, збільшення експорту та валютних надходжень до платіжного балансу України», - резюмував Глава держави.