Президент підписав Закон Про ратифікацію Договору між Україною та Таїландом про взаємну правову допомогу у кримінальних справах

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про ратифікацію Договору між Україною та Королівством Таїланд про взаємну правову допомогу у кримінальних справах».

Закон був схвалений Верховною Радою України 8 лютого 2018 року. Метою документу є набрання чинності Договором між Україною та Королівством Таїланд про взаємну правову допомогу у кримінальних справах.

Реалізація Договору запровадить правовий механізм співробітництва судів та інших компетентних органів обох держав при здійсненні кримінальних проваджень та застосуванні заходів із конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Договір між Україною та Королівством Таїланд про взаємну правову допомогу у кримінальних справах був вчинений 5 червня 2017 року у місті Бангкок.