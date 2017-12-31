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Президент підписав Закон про ратифікацію Угоди щодо заохочення та захисту інвестицій між Україною та Фондом міжнародного розвитку ОПЕК

5 січня 2018 року - 11:35

Президент підписав Закон про ратифікацію Угоди щодо заохочення та захисту інвестицій між Україною та Фондом міжнародного розвитку ОПЕК

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про ратифікацію Угоди про заохочення та захист інвестицій між Україною та Фондом міжнародного розвитку ОПЕК», прийнятий Верховною Радою України 5 грудня 2017 року.

Угода створює правові рамки для розвитку співробітництва між сторонами та залучення інвестицій та грантових ресурсів Фонду, у тому числі у державний сектор.

Делегація України, відповідно до Указу Президента України від 24 червня 2016 року (№ 275), провела переговори стосовно укладення Угоди про заохочення та захист інвестицій між Україною та Фондом міжнародного розвитку ОПЕК. Документ було підписано 26 травня 2017 року у Відні.

На сьогодні 134 країни світу співпрацюють із Фондом міжнародного розвитку ОПЕК, реалізуючи проекти щодо підвищення енергоефективності, розвитку транспорту та інфраструктури, поліпшення продовольчої безпеки та доступу до водних ресурсів, покращення охорони здоров'я тощо.

 

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