Президент підписав Закон «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» під час зустрічі з представниками вітчизняного та іноземного бізнесу.

Глава держави зазначив, що цей законодавчий акт є довгоочікуваним, адже до цього часу діяльність товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю в Україні регулювалася законом про господарські товариства, прийнятим ще у 1991 році.

«І от, на сьогоднішній день Парламент проголосував. І вже припиняється така юридична форма, яка працювала в нас з 1991 року», - зауважив Петро Порошенко. За його словами, новий Закон стосується більшості суб’єктів малого та середнього бізнесу і дає можливість ефективно захистити учасників таких товариств.

За словами Президента, новим Законом запроваджуються сучасні принципи ефективного регулювання, створення і ведення бізнесу. «Ці процедури стануть простішими, зрозумілішими. Закон має забезпечити учасникам товариства комфортний правовий простір для врегулювання своїх відносин. Зменшити ризики захоплення контролю за товариством, фактично знищити ризики рейдерських атак. Знімаються обмеження щодо формування статутного капіталу, спрощується процедура реєстрації, успадкування частки в статутному капіталі товариства, право отримання кредиту чи фінансування під заставу частки товариства, що полегшить залучення додаткових коштів», - пояснив він.

«Стає неможливим виключення міноритарного учасника за так зване систематичне невиконання або неналежне виконання обов’язків, що було вивчено і «від зубів відскакувало» (використовувалось – ред.) певними рейдерами», - також додав Глава держави.

«На думку окремих експертів прийняття і підписання цього Закону дозволить нам значно підвищити позиції України в рейтингу Doing business. Я вже наголошую, що ми за ці три роки зробили надзвичайно великий прогрес в рейтингу, займаючи зараз 76 позицію. Але я наголошую, що ми не збираємося на цьому зупинятися», - підкреслив Президент.

«Багато з вас очікували цього. Нарешті це відбулося. Це – плід нашої з вами спільної праці. Президента, Прем’єр-міністра, парламентської коаліції і експертів, які доклали до цього величезну кількість зусиль», - додав Глава держави, вітаючи присутніх з ухваленням та підписанням Закону.

Очікується також, що Закон дозволить значно покращити бізнес-клімат, сприятиме залученню прямих іноземних інвестицій, створить передумови для створення нових та розвитку існуючих підприємств. Збільшиться надійність захисту прав власності та буде забезпечено учасників ефективними механізмами запобігання та вирішення корпоративних конфліктів.

Документ вдосконалює регулювання відносин, які пов’язані із створенням, діяльністю та припиненням товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю. Він також усуває значні вади, які існують у чинному законодавстві, та приведе його у відповідність із нормами та концептуальними підходами, характерними для законодавчих актів Європейського Союзу та країн-членів ЄС.