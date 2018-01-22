Президент підписав Закон про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших Законів України щодо здійснення моніторингу закупівель

Президент Петро Порошенко підписав Закон України про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших Законів України щодо здійснення моніторингу закупівель.

Закон дозволяє органам державного фінансового контролю здійснювати ефективний моніторинг закупівель з метою попередження порушень у цій сфері та дотримання замовниками законодавства на всіх стадіях закупівлі. Закон сприятиме попередженню втрат публічних коштів шляхом посилення контролю за публічними закупівлями, а також створює умови для подолання корупції в цій сфері.

Глава держави наголосив, що платформа ProZorro вже оздоровила сектор державних закупівель, заощадивши десятки мільярдів бюджетних коштів.

Президент зазначив, що підписані ним зміни до Закону про державні закупівлі, впроваджують автоматичний ризик-менеджмент у закупівлях. «В он-лайні працюватиме система ризик-індикаторів, яка сигналізуватиме контролюючому органу про те, що з цим учасником щось не так. Це нововведення адресовано, в першу чергу тим, хто навчився чи вчиться дурити ProZorro. Алгоритми будуть підказувати, куди саме дивитись, як на максимально ранніх стадіях вирахувати тих, хто хоче обійти систему»,- підкреслив Петро Порошенко.