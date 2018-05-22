Президент підписав Закон про забезпечення охорони та захисту прав інтелектуальної власності УЄФА під час проведення в Україні фінальних матчів Ліги Чемпіонів УЄФА

Президент Петро Порошенко підписав Закон «Про забезпечення охорони та захисту прав інтелектуальної власності УЄФА під час проведення в Україні фінальних матчів Ліги Чемпіонів УЄФА та Ліги Чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018», прийнятий Верховною Радою 22 травня 2018 року.

Метою Закону є визначення системи основних заходів, спрямованих на створення належних умов для забезпечення охорони та захисту прав інтелектуальної власності Об’єднання європейських футбольних асоціацій (УЄФА) під час проведення в Україні фінальних матчів Ліги Чемпіонів УЄФА та Ліги Чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018, а також на запобігання паразитичному маркетингу (амбуш-маркетингу) під час проведення фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА 2018 року.

Підписаний Закон дасть можливість на державному рівні удосконалити процес організації та проведення в Україні фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА та фіналу жіночої Ліги Чемпіонів УЄФА 2018 року шляхом врегулювання відносин з набуття УЄФА прав інтелектуальної власності, пов’язаних з проведенням цього чемпіонату, здійснення захисту та охорони цих прав.

Законом, зокрема визначені положення щодо розпорядження інтелектуальною власністю УЄФА, порядок використання об’єктів права інтелектуальної власності УЄФА в інформаційних цілях, а також шляхи забезпечення охорони комерційних прав та інтересів УЄФА, прав інтелектуальної власності УЄФА під час виключного періоду.

Норми Закону дозволять оптимальним способом забезпечити комплексне регулювання відносин щодо виконання вимог УЄФА стосовно дотримання його прав та підвищення якості проведення в Україні фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА та фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018.

Закон також забезпечить належні умови для здійснення охорони та захисту прав інтелектуальної власності УЄФА під час проведення фіналу Ліги Чемпіонів 2018 року в Україні.

Закон набирає чинності з дня його опублікування та втрачає чинність з дня завершення виключного періоду (1 червня 2018 року). Крім пункту, яким запроваджується адміністративна відповідальність за продаж неуповноваженою особою квитків на фінальні матчі Ліги Чемпіонів УЄФА або Ліги Чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018, що втрачає чинність 31 грудня 2018 року.