Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Президент: Якщо «Газпром» не сплатить гроші Україні, маємо добитися арештів його активів і забезпечити виконання рішень Стокгольмського арбітражу
Президент: Якщо «Газпром» не сплатить гроші Україні, маємо добитися арештів його активів і забезпечити виконання рішень Стокгольмського арбітражу

1 березня 2018 року - 18:56

Переглянути всі відео
ностанні новини

Крим - це Україна. І там відбуватимуться вибори Президента України - Петро Порошенко

16 березня 2018 року - 18:45

Президент підписав Закон щодо надання військовим права на отримання грошової компенсації за оренду житла

16 березня 2018 року - 18:36

Президент доручив підготувати зміни до Конституції щодо закріплення прагнення членства України в НАТО та Євросоюзі

16 березня 2018 року - 18:35

Глава держави воїнам: Нікому не дозволю ударити вам в спину і дестабілізувати ситуацію всередині України

16 березня 2018 року - 18:23

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента до Луганської та Донецької областей
Робоча поїздка Президента до Луганської та Донецької областей

16 березня 2018 року - 16:04

Перейти до всіх галерей

Президент підписав Закон щодо надання військовим права на отримання грошової компенсації за оренду житла

16 березня 2018 року - 18:36

Президент підписав Закон щодо надання військовим права на отримання грошової компенсації за оренду житла

Президент Петро Порошенко під час зустрічі з особовим складом штабу антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей підписав Закон  зміни до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

«Його норми передбачають усунення соціальної несправедливості, яка існує в частині надання військовослужбовцям права на отримання грошової компенсації за найм жилого приміщення. Раніше така компенсація була передбачена лише для військовослужбовців офіцерського складу та курсантів. Сьогодні її зможуть отримувати і  військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом, - у  місцях розгортання, де відсутній житловий фонд», - розповів Глава держави.  Водночас, він нагадав, що у 2018 році за його ініціативи будуть збудовані майже двісті сучасних гуртожитків для контрактників.

Крім того, Президент підписав Закон, який знімає впроваджені раніше обмеження для кредитування малого та середнього бізнесу на тій частині території проведення операції Об’єднаних сил, яка підконтрольна Україні. За його словами, Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський та Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз неодноразово зверталися щодо прискорення прийняття зазначеного законопроекту. Документом, зокрема, передбачається відновлення механізму забезпечення іпотечних договорів об’єктами нерухомого майна. «Реалізація зазначеного закону сприятиме розвитку підприємницької діяльності на підконтрольній нам частині території Донецької та Луганської областей», - зауважив Президент.

Глава держави також відвідав поранених військових у госпіталі, поспілкувався з воїнами та подякував за захист української землі від агресора. 

ф

Робоча поїздка Президента до Луганської та Донецької областей

16 березня 2018 року - 16:04
Президент, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко відвідав нещодавно звільнене село Катеринівка Луганської області, 16 березня 2018 року
Версія для друку