Президент підписав Закон щодо продовження підтримки телерадіокомпаній, які функціонували в Криму  

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення зміни до пункту 16 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України».

Законом, зокрема вносяться зміни до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, які дають можливість Кабінету Міністрів України продовжити підтримку за рахунок бюджетних коштів телерадіокомпаній, які функціонували на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і надають інформаційні послуги.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.