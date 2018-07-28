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Президент підписав Закон щодо реалізації проекту «Фінська підтримка реформи української школи»

21 липня 2018 року - 11:30

Президент підписав Закон щодо реалізації проекту «Фінська підтримка реформи української школи»

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки про реалізацію проекту «Фінська підтримка реформи української школи», ухвалений Верховною Радою України 3 липня 2018 року.

Угоду між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки про реалізацію проекту «Фінська підтримка реформи української школи» підписано 5 березня 2018 року в Києві. 

Документ є правовою основою для ефективної реалізації проекту «Фінська підтримка реформи української школи» та залучення коштів технічної допомоги Уряду Фінляндії на підтримку реформування загальної середньої освіти в Україні.

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