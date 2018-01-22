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Президент підписав Закон щодо створення Кредитного реєстру Нацбанку та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків

1 березня 2018 року - 12:29

Президент підписав Закон щодо створення Кредитного реєстру Нацбанку та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків

Президент Петро Порошенко підписав Закон України від 6 лютого 2018 року № 2277-УІІІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків».

З метою зменшення рівня кредитного ризику, забезпечення безпеки банківських операцій, підвищення надійності й стабільності банківської системи, захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банку Законом, зокрема передбачається створення та ведення Національним банком України Кредитного реєстру – інформаційної системи, що забезпечує збирання, накопичення, зберігання, зміну, використання, поширення (надання) інформації про кредитні операції банків та про стан виконання зобов’язань за такими операціями, аналіз та кваліфікацію кредитів.

Також встановлено зобов’язання надавати до Кредитного реєстру інформацію: банками щодо боржників, якщо сума заборгованості (за основною сумою та відсотками) за кредитними операціями дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальних заробітних плат (372,3 тис. грн.); Фондом гарантування вкладів фізичних осіб про кредитні операції банків, щодо яких НБУ прийнято рішення про віднесення їх до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію, а також інформацію щодо погашення боргу позичальника, яка міститься у бюро кредитних історій; надання Національним банком України права доступу банкам до інформації з Кредитного реєстру для оцінки кредитного ризику.

Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування та вводиться в дію через два місяці з дня набрання чинності цим Законом. Крім положень щодо обов’язку банків подавати до Кредитного реєстру інформацію про здійснені ними кредитні операції, які вступають в дію з 1 квітня 2018 року; щодо інформації, яка подається до Кредитного реєстру та доступу до неї – через 6 місяців з дня набрання чинності цим Законом, але не пізніше 31 грудня 2018 року; щодо використання банками інформації з Кредитного реєстру для оцінки кредитного ризику – з 1 січня 2019 року.

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