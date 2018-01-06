Президент підписав Закон щодо видачі тимчасових дозволів на телерадіомовлення в зоні проведення АТО та прикордонних районах України

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України».

Метою Закону є забезпечення безперервності мовлення телерадіоорганізацій і трансляції їх програм для населення шляхом запровадження механізму прискореної видачі тимчасових дозволів на телерадіомовлення на територіях, найбільш вразливих до зовнішнього негативного інформаційного впливу, а також визначення особливих умов щодо переходу від аналогового до цифрового мовлення в окремих адміністративно-територіальних одиницях.

Досягнення мети забезпечуватиметься шляхом законодавчого запровадження процедури надання дозволу на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення, зокрема таких, що межують з тимчасово окупованою територією України - Автономною Республікою Крим та містом Севастополем, окремими районами Донецької і Луганської областей, а також прикордонними районами України, на які з території сусідніх держав засобами ефірного телерадіомовлення поширюються програми держави-агресора. Зокрема, документом доповнюються регуляторні повноваження Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення можливістю надавати дозволи на тимчасове мовлення.

Законом також вносяться зміни до Законів України «Про телебачення і радіомовлення», «Про радіочастотний ресурс України» в частині закріплення механізму видачі тимчасових дозволів на мовлення та визначаються терміни: «тимчасове мовлення», «дозвіл на тимчасове мовлення», «території з особливим режимом мовлення».