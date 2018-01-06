Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Різдвяне привітання Президента України
Різдвяне привітання Президента України

6 січня 2018 року - 17:00

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент підписав Закон, який регламентує встановлення лічильників споживачам природного газу

16 січня 2018 року - 13:34

Президент підписав Закон щодо виключення із українського законодавства та вжитку терміну «інвалід»

16 січня 2018 року - 13:02

85-і роковини Голодомору 1932-33 років в Україні будуть відзначені на найвищому організаційному та державному рівнях – засідання Оргкомітету

15 січня 2018 року - 15:11

Вітання Президента військовослужбовцям і працівникам Управління державної охорони України

15 січня 2018 року - 09:00

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
2017 рік у фотографіях
2017 рік у фотографіях

3 січня 2018 року - 10:00

Перейти до всіх галерей

Президент підписав Закон щодо виключення із українського законодавства та вжитку терміну «інвалід»

16 січня 2018 року - 13:02

Президент підписав Закон щодо виключення із українського законодавства та вжитку терміну «інвалід»

Президент Петро Порошенко підписав Закон України № 2249 - VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», прийнятий Верховною Радою України 19 грудня 2017 року.

Метою  Закону є продовження роботи, розпочатої Урядом на виконання Указу Президента України від 3 грудня 2015 року № 678 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю», щодо виключення із законодавства України та вжитку терміну «інвалід» і заміни його терміном «особа з інвалідністю».

Цим документом вносяться зміни до 37 Законів України, в положеннях яких слова «інвалід», «дитина-інвалід» та «інвалід війни» замінено відповідно словами «особа з інвалідністю», «дитина з інвалідністю» та «особа з інвалідністю внаслідок війни».

Таким чином, Закон приводить норми діючого законодавства у відповідність до положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Крім того, запроваджуючи у вжиток термін «особа з інвалідністю», перш за все, акцент робиться на людині, а не на її інвалідності.

Версія для друку