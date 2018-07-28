Президент підписав Закон, спрямований на удосконалення функціонування системи державної підтримки культури

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання діяльності Українського культурного фонду», прийнятий Верховною Радою України 3 липня 2018 року.

Закон має на меті удосконалення функціонування системи державної підтримки культури, створення сприятливих умов для реалізації програм державної політики України в культурній сфері.

Документ також уточнює правовий статус Українського культурного фонду, удосконалює процедури, пов’язані з підтримкою проектів цим фондом.

Закон забезпечує узгодження у законодавчому полі норм стосовно державної підтримки реалізації культурних та мистецьких проектів, а також конкретизує окремі положення щодо запроваджених у 2017 році Законом «Про Український культурний фонд» нових підходів до фінансування проектів у сферах культури та мистецтв, які базуються на застосуванні якісно нових принципів відбору таких проектів, зокрема на конкурсній основі висококваліфікованим експертним середовищем.

Законом вносяться зміни до Законів України «Про культуру», «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», «Про Український культурний фонд».