Президент підписав Закон, який надає право членам родин загиблих учасників Революції Гідності на призначення дострокових пенсій

Президент Петро Порошенко підписав Закон, який надає право членам сімей загиблих внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, право на дострокове пенсійне забезпечення за віком.

«8 лютого Парламент прийняв Закон, який дозволяє призначення дострокової пенсії за віком членам сімей осіб, які загинули чи померли в наслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, отриманих під час Революції Гідності. Практично одразу після його надходження, у вашій присутності я підписую цей Закон», - сказав Глава держави, підписуючи документ на відкритті виставки, присвяченої учасникам Революції Гідності – творчим особистостям «Переведи мене через Майдан».

Ухвалення і підписання цього законодавчого акта Президент назвав «свідченням і доказом того пріоритету, який має в українській владі вшанування пам’яті учасників Революції Гідності».

Закон України «Про внесення зміни до статті 115 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» щодо призначення дострокової пенсії за віком членам сімей осіб, які загинули (померли) внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності» сприяє дотриманню соціальної справедливості та забезпечення рівних підходів у пенсійному забезпеченні членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції та членів сімей загиблих під час участі у Революції Гідності. Цим категоріям пенсіонерів надаються рівні права щодо дострокового пенсійного забезпечення за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Документом надається право на призначення дострокових пенсії за віком членам сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень або інших ушкоджень здоров'я, отриманих під час участі в Революції Гідності. Таке право мають дружини та чоловіки, якщо вони не взяли повторний шлюб, діти, які стали інвалідами до досягнення повноліття, і батьки. Вони зможуть вийти на пенсію в 55 років (чоловіки) при страховому стажі в 25 років і жінки - в 50 років при страховому стажі в 20 років.