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Президент підписав Закони про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17

21 липня 2018 року - 11:26

Президент підписав Закони про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17

Президент Петро Порошенко підписав Закони «Про ратифікацію Угоди між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року» та «Про виконання Угоди між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року».

Угоду між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов’язаних зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року, було підписано 7 липня 2017 року в Таллінні.

Ратифікація цієї Угоди та імплементація її положень у національне законодавство забезпечує співробітництво між компетентними органами обох держав, визначає порядок та особливості виконання окремих процесуальних дій у рамках Угоди з метою здійснення ефективного кримінального переслідування і засудження осіб, причетних до збиття літака, у рамках судової системи Нідерландів. Зокрема, особливості передання Україною до Королівства Нідерландів кримінального провадження, виконання запиту компетентного органу Королівства Нідерландів про забезпечення участі особи як обвинуваченого у судовому провадженні на території Королівства Нідерландів у режимі відео-конференції, виконання запиту компетентного органу Королівства Нідерландів про допит свідка або експерта у режимі відео-конференції. 

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