Президент підписав зміни до Бюджетного та Податкового кодексів

Президент Петро Порошенко підписав Закон України № 2233-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» та Закон України № 2245-VIII«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році».

Відповідні Закони входять до бюджетного пакету законодавчих актів.

Документом № 2233-VIII урегульовуються окремі питання, пов’язані з формуванням та виконанням Державного бюджету України на 2018 рік та створюються умови для стабільного функціонування бюджетної системи й забезпеченням реалізації медичної та освітньої реформ.

Законон передбачено уточнення порядку формування і виконання місцевих бюджетів, міжбюджетних взаємовідносин між державним та місцевими бюджетами. А також порядок фінансового забезпечення охорони здоров’я та освіти, соціального захисту громадян; створення Державного фонду розвитку водного господарства та удосконалення положень щодо діяльності Державного дорожнього фонду.

Документ набирає чинності з 1 січня 2018 року, крім підпункту 5 пункту 37 розділу І цього Закону, який набирає чинності з дня наступного за днем опублікування.

Змінами до Податкового кодексу передбачено вирішення питання щодо блокування податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, здійсненення індексації ставок податків, встановлених в абсолютних значеннях.

Крім того, забезпечується внесення змін до правил безмитного ввезення товарів на територію України, у тому числі в міжнародних поштових та експрес-відправленнях; впроваджується ряд стимулюючих та преференційних норм, у тому числі щодо надання пільг за окремими видами діяльності та на певні види продукції; врегульовується питання індексації нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та інше.

Реалізація Закону створить умови для забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році, у тому числі за рахунок збільшення ставок окремих податків, визначених в абсолютних значеннях, виконання зобов’язань України перед ЄС щодо поступового підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби, стимулювання підприємницької діяльності та лібералізації умов ведення бізнесу, захисту прав платників податків та посилення відповідальності посадових осіб контролюючих органів за порушення прав суб’єктів господарювання.

Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року, окрім визначених Законом пунктів, що набирають чинності з дня наступного за днем опублікування, з 1 липня 2018 року, 1 січня 2019 року та з 1 січня 2025 року.