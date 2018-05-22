Президент: Питання будівництва житла для військових на моєму контролі

«Будівництво житла для військових – питання, яке знаходиться на моєму особистому контролі. Вважаю, що будь-який збій в графіку є неприпустимим. Наша позиція – забезпечити виконання рішення Ради національної безпеки і оборони в частині повного фінансування зазначеного проекту», - зазначив Президент Петро Порошенко на Львівщині під час наради, присвяченій виконанню програми будівництва гуртожитків поліпшеного планування для військовослужбовців-контрактників.

Президент підкреслив, що «введення в дію 184 гуртожитків (казарм поліпшеного планування) дозволить розмістити 23 тисячі військовослужбовців та суттєво покращить умови розміщення на полігоні». Він також зазначив, що на Яворівському полігоні ситуація з забезпеченням житлом військових прийнятна, а на полігоні «Широкий лан» нині «ситуація така, яка дозволить виконати поставлене завдання».

«Восени полігон («Широкий лан») має запрацювати. У сніг українські військовослужбовці, які будуть знаходиться на «Ширлані», мають бути в нормальних умовах», - підкреслив Верховний Головнокомандувач та додав, що «ці два полігони дозволять забезпечити ефективну підготовку бойових бригад як у лісовій та гірській місцевостях, так і в степах».

Президент також повідомив, що вчора разом із Міністром оборони та Начальником Генерального штабу ЗСУ проінспектував будівництво на полігоні «Широкий лан».

«Ми змогли подивитися хід будівництва нових казарм на полігоні. Там, де ще в березні-квітні 2017 року було чисте поле, не було ні мереж, ні водопостачання, ні теплопостачання, ні електричних мереж, ні каналізаційних очисних споруд. На сьогоднішній день вже з високим рівнем готовності стоять 11 казарм для розміщення відповідних бригад» , - повідомив Президент. За його словами, військовим створюють комфортні умови, набагато кращі, ніж мають деякі країни НАТО на подібних полігонах.

«Ми домовились, що під час другої черги будівництва там будуть і магазин, і місця для відпочинку. Вже зараз будуються відповідні спортивні споруди. Дуже якісна їдальня на 5 тис. місць», - додав він. Президент окремо відзначив роботу генерал-лейтенанта Ткачука щодо прискорених темпів будівництва казарм на території центра.

«Також ставлю завдання, щоб перша черга казарм була готова не пізніше листопада. Зараз взяти під особистий контроль укладання контрактів, і укладати виключно на базі системи ProZorro», - зазначив Президент.

Петро Порошенко наголосив також на пріоритетності введення в експлуатацію полігону в Одесі: «В моїх планах поставити історичний рекорд для того, щоб сьогодні українські військовослужбовці були зайняті і сконцентровані виключно на бойовій підготовці». При цьому він акцентував увагу на тому, що усі полігони будуть забезпечені усім необхідним оснащенням, в тому числі сучасними військовими тренажерами, які є у найкращих європейських військових підрозділів країн НАТО.

Президент також поінформував, що на території центра «Яворів» буде збудовано необхідні приміщення для розміщення 4 тис. військовослужбовців. «Думаю, що це рекорд за всю історію існування української армії», - додав Петро Порошенко.

Глава держави зауважив, що у найкращі роки будувалось не більше тисячі квартир по всій системі Збройних Сил України. «Лише сьогодні і лише в «Яворові» ми вводимо місця для 4 тис. військовослужбовців. Військовослужбовців-контрактників, двоповерхові казарми для постійного складу, одноповерхові казарми для змінного складу. 64-х квартирний будинок для офіцерів», - розповів він.

«Думаю, що це дуже добре характеризує той підхід і ті пріоритети і завдання, які на сьогоднішній день я, як Президент і Верховний Головнокомандувач ставлю», – підсумував Петро Порошенко.

Президент також наголосив на тому, що джерела фінансування усіх 184 гуртожитків в основному забезпечується за рахунок спецконфіскату. «Тобто коштів, які були конфісковані у попередньої влади 1,5 млрд доларів, які були повернуті за поданням Генеральної прокуратури відповідним рішенням судової інстанції. Сьогодні (вони – ред.) вже працюють на українську оборону, на українського солдата», - зазначив Петро Порошенко, додавши, що на ці цілі також використовуються кошти спецфондів. Він висловив впевненість в тому, що значна частина гуртожитків буде збудована цього року.

«Пане міністре, я вимагаю публічності процесу – починаючи від виділення ділянки, проведення тендеру, контролю підрядника і виконання робіт. В тому числі, із залучення громадськості і волонтерів. Та прозорість при прийнятті об’єкту в експлуатацію», - підкреслив Президент та додав, що це дозволить забезпечити ефективне використання кожної копійки платників податків.