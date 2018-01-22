Президент: Подолання бідності та низького рівня життя в Україні – головні внутрішні виклики

Головний виклик для влади сьогодні – подолання бідності та підвищення рівня життя населення України, наголошує Президент Петро Порошенко.

«Хотів би наголосити, що головним викликом є соціальний: бідність, низький рівень та незадовільна якість життя переважної більшості українців», - сказав Глава держави на прес-конференції на тему: «Виклики – 2018». Він зауважив, що люди таким станом справ «абсолютно природно, що розчаровані» і підкреслив, що розуміє і повністю поділяє це незадоволення.

Петро Порошенко зазначив, що такий стан справ став наслідком розвалу держави. «Чотирнадцятий рік як згадаєш – здригнешся. Ми отримали у спадщину нереформовану, відсталу економіку, смертельно хвору банківську систему, де рівень проблемних кредитів перевищував 70%. Банківська система фактично була банкрутом, порожній казначейський рахунок, порожній бюджет», - нагадав він.

Він підкреслив, що важким ударом став і напад Росії на Україну, анексія нею Кримського півострова та окупація частини Донбасу. «28 лютого – саме в цей день рівно чотири роки тому я був у Криму і на власні очі бачив цих маленьких «зелених чоловічків», які оточили кримський парламент і розпочали анексію», - констатував Президент.

І Україна мала шукати кошти на оборону в умовах, коли в наслідок окупації втратила більше двадцяти відсотків свого промислового потенціалу, наголосив він.

За його словами, окремим елементом гібридної війни було агресивне закриття для України російського ринку, який колись поглинав більше третини українського експорту, відключення газопостачання та перекриття транзиту в треті країни. «Все це є елементом гібридної війни Російської Федерації проти суверенної і незалежної України», - зазначив Петро Порошенко.

Та попри все це Україна вистояла, підкреслив Глава держави. «Та все одно не полишає відчуття, що зробили не все, що могли. Так, ми відновили економічне зростання. 2% плюс до ВВП чи трохи більше 2% – це, звичайно, краще, ніж 15% мінус. Чи не так? Але очевидно, що досягнуті темпи є категорично неприйнятними і недостатніми, щоби забезпечити не символічне, а відчутне зростання заробітних плат і пенсій. Їх замало, щоби дати кожному українському громадянину якісну освіту, медицину, гарантувати безпеку», - сказав він.

«Безумовно, що економіка – це сфера відповідальності Кабінету Міністрів, українського Уряду, сформованого парламентською коаліцією. Але Президент як гарант конституційних прав і свобод громадян, безумовно, повинен забезпечити спільну і ефективну діяльність Верховної Ради, Кабінету Міністрів, в тому числі і для покращення підприємницького клімату, інвестиційного клімату і залучення інвестицій, модернізації виробництва та прискорення зростання, створення нових робочих місць, підвищення рівня життя. І щоб забезпечити досягнення цих цілей, я готовий до вирішення найскладніших задач, які тільки можуть виникнути на нашій українській політичній шахівниці», - заявив Петро Порошенко.

Глава держави констатував, що від багатьох інших реформ, які нині впроваджуються в Україні, більшість громадян нашої держави, на жаль, поки що не відчувають позитивного ефекту. «Бо життя українців значно не покращилося. Рівень життя, підкошений війною та економічною агресією, тільки-но починає відновлюватися, і темпи надто повільні. І мене, як Президента, це не влаштовує», - зазначив він.

Водночас, Петро Порошенко підкреслив, що ці зміни «помітили, визнали та оцінили у світі», про що свідчить багато факторів, у тому числі і старт безвізового режиму.