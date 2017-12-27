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Зустріч Президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України зі звільненими з ворожого полону українцями
Зустріч Президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України зі звільненими з ворожого полону українцями

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Президент подякував Німеччині та Франції за допомогу у звільненні українських військових з полону

27 грудня 2017 року - 23:27

Президент подякував Німеччині та Франції за допомогу у звільненні українських військових з полону

Президент Петро Порошенко подякував Канцлеру Німеччини Ангелі Меркель та Президенту Франції Еммануелю Макрону за допомогу у звільненні українських заручників з полону.

«Окремо хотів би подякувати нашим партнерам по Нормандському формату – Франції та Німеччині. Канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, яка, коли здавалось вже зірвався обмін, робила все можливе, щоб сьогоднішній день став можливим. Президенту Франції Еммануелю Макрону, який своїми рішучими діями і у складі Нормандського формату, і окремо робив все можливе, щоб повернути українців додому, як це передбачено Мінськими угодами», - наголосив Глава держави у Харкові під час зустрічі звільнених українців, які перебували у полоні на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Глава держави відзначив також і участь Посла Франції та представника Посольства Німеччини в сьогоднішній зустрічі звільнених українців.

Президент також подякував святим отцям за молитви за Україну, українців, українське військо та полонених. «І ваші рішучі дії для того, щоб створити умови, щоб сьогоднішнє де-факто друге народження 74 українців, які були звільненні з ворожих в'язниць», - відзначив зусилля представників духовенства Глава держави.

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Зустріч визволених з полону громадян України

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Верховний Головнокомандувач разом зі звільненими з полону українськими воїнами повертаються додому Зустріч Президента України зі звільненими з полону громадянами України
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