Президент попрощався з видатним українським філософом Мирославом Поповичем

Президент Петро Порошенко взяв участь в церемонії прощання з українським філософом та громадським діячем, директором Інституту філософії імені Григорія Сковороди, академіком НАН України Мирославом Поповичем, яка відбулася в приміщенні конференц-зали Національної академії наук України.

Глава держави вшанував пам'ять великого вченого-філософа і гуманіста та висловив слова співчуття родині пана Мирослава.

«Сьогодні Україна ховає свого великого сина Мирослава Володимировича Поповича. Важко перебільшити маштаб цієї особистості і справ, які він зробив для відродження України, українського духу, української моралі», - сказав Петро Порошенко.

Президент зазначив, що в останні роки, під час роботи у рамках ініціативи «Перше грудня», мав можливість досить часто зустрічатись із Мирославом Поповичем і говорити про майбутнє України. «Мирослав ніколи не дивився у минуле. Він завжди дивився у майбутнє і мріяв про рішуче реформування України, давав дуже цінні поради», - додав він.

«Для мене сьогодні це не просто втрата великого українця, великого державного діяча. Я можу сказати, що певною мірою пан Мирослав був моїм вчителем», - сказав Петро Порошенко.

«Сьогодні мої співчуття не лише родичам, а й всім українцям, які любили і шанували пана Мирослава», - сказав він.

Глава держави згадав свою останню зустріч з філософом, яка відбувалася у форматі групи «Перше грудня»: «Він був повністю занурений в роботу, в поради. Він дуже переживав за Україну. Це був великий громадянин. Він дуже піклувався за те, що ми маємо зробити. Для мене це була надзвичайно сильна підтримка».

«Саме тому для мене, це дуже особисте», - додав Петро Порошенко.