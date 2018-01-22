Президент представив нового Гендиректора ДК «Укроборонпром» Павла Букіна

Президент Петро Порошенко представив новопризначеного Генерального директора Державного концерну «Укроборонпром» Павла Букіна. До призначення Павло Букін займав посаду Генерального директора ДК «Укрспецекспорт».

Глава держави подякував колишньому керівнику «Укроборонпрому» Роману Романову за роботу. Він нагадав, що було сформовано наглядову раду концерну, яку очолив науковець Михайло Згуровський. І саме наглядова рада запропонувала кандидатуру Павла Букіна на посаду Генерального директора ДК «Укроборонпром». Цю пропозицію також підтримав і Кабінет Міністрів. «Підтримую пропозицію спостережної ради та Уряду», - зазначив Глава держави, підписуючи Указ про призначення.

Президент висловив сподівання, що новим керівництвом будуть реалізовані поставлені завдання, які є надзвичайно відповідальними і є питаннями національної безпеки, виконано державне оборонне замовлення, розроблено та втілено стратегію розвитку оборонного комплексу, вирішені питання корпоратизації.

«Не бійтесь ставити питання про залучення інвестицій, в тому числі іноземних, про залучення технологій. Треба вийти з пострадянського прокрустового ложа», - додав Глава держави.

Президент також подякував РНБО за ефективну координацію роботи, підготовку державного оборонного замовлення, визначення пріоритетів, напрямків роботи.

«Так будуть зміни, так може бути певне скорочення управлінського персоналу, так будуть нові вимоги із підвищення ефективності і з підвищення прозорості роботи. Перші кроки в цьому напрямі вже зроблено за рахунок змін у складі спостережної ради, нове керівництво («Укроборонпрому» – ред.), думаю, виправдає ті надії, які покладає спостережна рада, Уряд, Президент. Впевнений в тому, що все у нас буде добре», - резюмував Глава держави.