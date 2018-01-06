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Президент прийняв вірчі грамоти у послів низки іноземних держав

10 січня 2018 року - 17:36

Президент прийняв вірчі грамоти у послів низки іноземних держав

Президент України Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти від послів іноземних держав: Королівства Нідерландів – Едуарда Хукса, Ліванської Республіки – Алі Дахера, Республіки Судан – Мохамеда Еіса Ісмаїла Дахаба.

Під час зустрічі з Послом Королівства Нідерланди Едуардом Хуксом було відзначено позитивні тенденції у торговельно-економічній та інвестиційній сфері. Констатовано, що реалізація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС вже дає позитивні результати й для нідерландського бізнесу.

Посол Нідерландів привітав реформаторські зусилля Президента України та поінформував про підтримку програм навчання українських суддів, зокрема в Одесі та Львові.

Співрозмовники обговорили взаємодію у питанні притягнення до відповідальності винних у збитті літака рейсу МН17. Посол Нідерландів подякував за зразкову співпрацю у цьому питанні.

Було також відзначено необхідність підтримання тісного співробітництва в ООН, зокрема з урахуванням непостійного членства Нідерландів в Раді Безпеки ООН у 2018 році, з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України у зв’язку з агресією Росії.

Під час бесіди з Послом Ліванської Республіки Глава держави обговорив питання активізації політичного діалогу, а також перспективи розвитку подальшої взаємодії в торговельно-економічній сфері. Президент України підкреслив важливість проведення в цьому році у Києві чергового засідання Міжурядової українсько-ліванської комісії з торговельно-економічного співробітництва, а також Українсько-ліванського бізнес-форуму. Глава Української держави наголосив, що Ліван є важливим торговельним партнером України у Близькосхідному регіоні, окремо відзначивши зростання на 25 % українського експорту до цієї країни за останній рік.

У ході розмови з Послом Республіки Судан було наголошено на готовності проведення політичних консультацій між зовнішньополітичними відомствами обох країн задля посилення двосторонньої співпраці у торговельно-економічній сфері. Окрему увагу було приділено посиленню взаємодії сторін у рамках міжнародних організацій.

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