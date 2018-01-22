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Президент прийняв вірчі грамоти у Послів Республіки Гватемала, Республіки Чилі та Ісламської Республіки Мавританія

23 лютого 2018 року - 14:46

Президент прийняв вірчі грамоти у Послів Республіки Гватемала, Республіки Чилі та Ісламської Республіки Мавританія

Президент України Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти у Послів іноземних держав (за сумісництвом): Республіки Гватемала – Хосе Франсіско Калі Тсая, Республіки Чилі – Хуліо Браво, Ісламської Республіки Мавританія – Мухамеда Махмуда Брахім Хліля.

Під час зустрічі з Послом Республіки Гватемала Глава Української держави висловив вдячність цій державі за сталу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Були обговорені питання активізації двостороннього політичного діалогу, а також перспективи розвитку торговельно-економічного співробітництва, зокрема у галузях енергетики, сільського господарства та гірничодобувної промисловості. Сторони підкреслили готовність інтенсифікувати роботу із запровадження безвізового режиму між двома країнами.

У ході розмови з Главою дипломатичної місії Республіки Чилі Президент України наголосив на важливості поглиблення політичних та ділових контактів між двома державами на всіх рівнях. Було відзначено завершення підготовки до підписання двостороннього Договору про дружні відносини та співробітництво. Сторони підтвердили спільну зацікавленість у розвитку торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва. Була відзначена необхідність відновлення практики проведення засідань відповідної міжурядової комісії. Співрозмовники висловили задоволення тим, що у березні цього року представницька делегація авіаційного та ракето-космічного комплексу України братиме участь у традиційному чилійському авіакосмічному салоні FIDAE 2018.

Під час бесіди з Послом Ісламської Республіки Мавританія відзначалась необхідність активізації політичного діалогу між двома державами, поглиблення взаємовигідного співробітництва в торговельно-економічній сфері. Наголошено на важливості більш тісного співробітництва між Україною та Ісламської Республікою Мавританія у рамках міжнародних організацій, передусім ООН.

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