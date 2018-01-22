Президент присвоїв Військовому інституту телекомунікацій та інформатизації почесне найменування імені Героїв Крут

До 100-ї річниці історичних подій під Крутами та з метою вшанування подвигу Героїв Крут і військово-патріотичного виховання військовослужбовців Збройних Сил України, Президент Петро Порошенко присвоїв Військовому інституту телекомунікацій та інформатизації почесне найменування імені Героїв Крут. Відповідний Указ Глава держави підписав під час відвідування інституту на урочистостях у присутності всього особового складу.

Президент нагадав історію сторічної давнини та слова зі звернення, оприлюдненого одинадцятого січня 1918 року, з якого починалася історія Героїв Крут: «Прийшов грізний час для нашої Батьківщини. Як чорна гайворонь, обсіла нашу Україну російсько-більшевицька грабіжницька орда… В цей час українська фракція Центру Університету Святого Володимира кличе студентів-українців негайно прийти на підмогу своєму краєві і народові, одностайно ставши під прапор борців за волю України проти нападників. Треба кинути на цей час науку і одною дружньою лавою стати на оборону прав українського народу».

«Ті, хто відгукнувся на цей заклик і записався у добровольці, пройшли короткий вишкіл молодого бійця саме тут, у ваших стінах. Ще раніше, у листопаді 1917-го, за наказом Генерального секретаря з військових справ Симона Петлюри тут була створена Перша українська військова юнацька школа», - сказав Президент під час виступу перед курсантами та офіцерами військового навчального закладу.

При цьому він зазначив, що не лише з історичних міркувань прийняв рішення присвоїти Військовому інституту телекомунікацій та інформатизації почесне найменування імені Героїв Крут. За роки Незалежності України в Інституті підготовлено понад п’ять тисяч висококласних спеціалістів для Збройних Сил України та інших військових формувань. Президент підкреслив, що «досвід боїв вкотре довів, якою важливою фігурою на полі бою був і залишається офіцер. Саме від його компетентності, професіоналізму, патріотизму, сили духу залежить не тільки результат битви, а й життя солдат».

Він наголосив, що сотні випускників Інституту захищали чи захищають Україну від російської агресії. Двадцять п’ять його вихованців нагороджені орденами та медалями, а генерал-майор Максим Шаповал відзначений Зіркою Героя посмертно. П’ятнадцять офіцерів – випускників та викладачів військового закладу загинули на фронті.

Присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання. Президент поклав квіти до меморіального знаку на честь загиблих випускників інституту, які поклали своє життя захищаючи Україну від російській агресії.

«Інститут по праву заслужив високе звання імені Героїв Крут. Ним будуть пишатися і ті, хто навчається зараз, і ті, хто вже завершив його та служить в українському війську», - зазначив Глава держави.

З нагоди присвоєння інституту імені Героїв Крут Верховний Головнокомандувач вручив начальнику інституту полковнику Євгену Степаненку бойовий прапор інституту.