Президент привітав Україну з історичною перемогою нашої країни в Стокгольмському арбітражі

Президент України провів зустріч з командою НАК "Нафтогаз України", яка доповіла Главі держави про остаточне рішення Стокгольмського арбітражу у справі "Нафтогаз" проти "Газпрому".

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив Президентові про те, що українська компанія отримала остаточне рішення Стокгольмського арбітражу, відповідно до якого Україна виграла 4 млрд 630 млн доларів, які "Газпром" має компенсувати за минулі періоди.

Глава держави привітав та подякував усій українській команді, яка захищала інтереси України в Стокгольмі. Він підкреслив, що «це історичне рішення по захисту національних та фінансових інтересів України».

«Це є справжня перемога. Сьогоднішнім рішенням Стокгольмського арбітражу Україна виграла 4 млрд 600 млн доларів США. З цих коштів будуть сплачені газ, який споживався нами в дуже важкому 2014 році. І до бюджету державної компанії НАК "Нафтогаз України" буде зараховано 2 млрд 560 млн доларів США. При чому будуть зараховані негайно. Це є результат спільної узгодженої роботи менеджменту НАК Нафтогаз, Уряду, Президента», - сказав Петро Порошенко.

«Наша спільна позиція довела що ми можемо перемагати і в юридичних баталіях в Стокгольмі», - сказав Петро Порошенко та привітав усіх українців із цією історичною переконливою перемогою. При цьому він підкреслив, що це є надзвичайно важливим – «це і укріплення золотовалютних резервів, і 100% позиція по вірності нашої енергетичної стратегії».

«Це дуже велика цифра. Вона значно більше ніж заборгованість за газ, який ми відбирали у 2014 році. Це фактично означає, що "Газпром" повинен сплатити на користь "Нафтогазу" трохи більше ніж 2,5 млрд доларів», - повідомив Голова правління НАК "Нафтогаз України".

«Ця перемога доводить, що ми здатні перемагати. Спільна робота української команди за підтримки, в тому числі і вашої, пане Президенте, дозволяє досягати таких результатів», - підкреслив Андрій Коболєв.