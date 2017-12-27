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Президент привітав військових з Новим Роком

30 грудня 2017 року - 17:32

Президент привітав військових з Новим Роком

Напередодні Нового Року Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко відвідав військовослужбовців, які проходять лікування у Центральному клінічному госпіталі Міністерства оборони України та звільнених з полону 27 грудня, які перебувають на реабілітації у військовому шпиталі.

«Вважаю, що це мій обов'язок як Президента, як Верховного Головнокомандувача бути сьогодні разом з Міністром і з вашим командиром тут. Для мене це велика честь подякувати вам, потиснути руку за ваше зразкове виконання своїх обов'язків. Ми боронимо рідну землю. Українські воїни сьогодні найбільш шановані і я хочу передати вам вітання від всього українського народу і подяку за те, як ви захищаєте рідну землю», - сказав військовослужбовцям Петро Порошенко.

Президент подякував військовим за те, що вони високо тримають прапор десантно-штурмових військ і висловив впевненість, що буде принесено мир на Донбас.

Глава держави поцікавився самопочуттям військових, умовами надання медичної допомоги та ходом їх реабілітації. Він також запевнив, що тим, хто потребує протезування буде надано необхідну допомогу та забезпечено можливість пройти протезування за кордоном.

Крім того, Петро Порошенко повідомив, що вже відкрито реабілітаційний центр у Тисовці Львівської області, де військовослужбовці зможуть відновлюватися. «За моїм наказом Міністр оборони повністю зробив реконструкцію, підготував (реабілітаційний центр - ред.). І наші поранені разом з родинами, з дітьми зможуть якісно відпочити взимку і пройти реабілітацію», - сказав він.

Глава держави привітав бійців із прийдешнім Новим Роком та різдвяними святами і на згадку про зустріч вручив військовослужбовцям пам’ятні подарунки.

Президент також подякував звільненим з полону за те, що вони не зрадили Батьківщину і зберегли стійкість духу. Глава держави підкреслив, що для цих мужніх хлопців завжди відкриті двері до лав Збройних Сил України. «Такі хлопці нашій армії потрібні», - сказав він.

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Президент привітав військових з Новим Роком

30 грудня 2017 року - 17:48
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