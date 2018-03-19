Президент призначив Головою Волинської ОДА Олександра Савченка

Президент Петро Порошенко підписав Указ про призначення на посаду Голови Волинської обласної державної адміністрації Олександра Савченка. Глава держави також звільнив з цієї посади Володимира Гунчика.

Президент представив нового очільника ОДА та зауважив, що знайомий з Олександром Савченко вже вісімнадцять років. «Це професійна, рішуча, патріотична, дуже грамотна і дуже обдарована людина», - наголосив Петро Порошенко.

Серед основних завдань нового керівника, Президент назвав підтримку тенденцій, започаткованих минулим очільником ОДА, захист волинського бізнесу, забезпечення порядку.

«В області має бути порядок. Порядок з бурштином: хто захоче бавитися - отримає по руках. Бурштин є загальнонаціональна власність як українські надри. А доходи від бурштину мають йти, в тому числі і до місцевих бюджетів», - підкреслив Глава держави. Він також акцентував увагу нового керівника на вирішенні земельних проблем, питанні земельного кадастру, збереженні волинських лісів, рішучості в боротьбі з корупцією.

«Об'єднати громаду, об'єднати суспільство. Не давати створити тут вотчину для когось. Хтось спробує - не вийде. Раджу, по-товарськи, не пробувати і не провокуват», - наголосив Президент та звернувся до громади з проханням підтримати нового керівника області в його роботі.

Глава держави також подякував Володимиру Гунчику за роботу на посаді очільника Волині, який в дуже непрості часи зробив надзвичайно корисну роботу.

У свою чергу, новий голова Волинської ОДА Олександр Савченко відзначив здобутки екс-керівника Волині та підкреслив важливість реалізації поставлених завдань. «Їх успішно реалізувати, можливо, навіть у більш стислі терміни», - зазначив він. Олександр Савченко додав: «Не буду зараз нікого переконувати, нікого завіряти. Знаю одне – в цьому залі сидять однодумці і люди, які усвідомлено прийшли на ниву служіння народу і Україні. Тому у нас не може бути іншого шляху, як вперед».

Екс-голова Волинської ОДА Володимир Гунчик подякував за довіру та спільну роботу. «Багато зроблено і багато ще треба зробити», - зауважив він та побажав успіхів новопризначеному керівнику обладміністрації.