Президент призначив Командувача об’єднаних сил Сергія Наєва: На Вас відповідальність перед народом України за його оборону

Президент, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко підписав Указ, яким призначив на посаду Командувача об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

Глава держави подякував Верховній Раді за підтримку президентського Закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях.

«Саме цим документом, де викладена моя стратегія реінтеграції Донбасу в Україну і відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів, ми змінюємо формат цієї операції і керівництво переходить до ЗСУ. Операцію змінено на операцію Об’єднаних сил (ОС)», - наголосив він. Президент додав, що в підпорядкування керівництва ОС переходять представники військових формувань та правоохоронних органів, залучених до виконання завдань.

Глава держави зауважив, що за час військової служби Сергій Наєв пройшов шлях від командира взводу до заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України. «Я бачив його на фронті, в АТО. Переконаний, що його рівень підготовки та досвід керівництва органами військового управління різного рівня дозволять йому якісно та відповідально здійснювати керівництво силами та засобами ЗСУ, інших військових формувань у відсічі і стримуванні російської агресії проти України», - наголосив Президент.

Петро Порошенко відзначив, що ця посада є надзвичайно відповідальною. «У Ваших руках знаходяться не лише долі десятків тисяч військовослужбовців, які ввірені мною під Ваше командування. На Ваші плечі лягає відповідальність перед народом України за його оборону на найскладнішій ділянці. Як Верховний Головнокомандувач поділяю з Вами цю відповідальність», - зазначив він.

Президент додав: «Я поставив завдання Збройні Сили укріпити настільки, щоби вони були не лише обороноздатними, але й спроможними звільнити окуповані території. Це, безумовно, право України захищати власний суверенітет, і воно має бути забезпечене достатнім військовим потенціалом».

В той же час, Глава держави наголосив, що пріоритетним і безальтернативним залишається звільнення української території політико-дипломатичним шляхом. «Я ціную рівною мірою і життя військових, і життя цивільних. Попри постійні провокації з боку Росії та її маріонеткових злоякісних утворень, ми не бачимо іншого способу досягнути миру крім, як політико-дипломатичним шляхом, який був би підкріплений санкційним тиском та збільшенням оборонного потенціалу нашої держави», - зауважив Президент.