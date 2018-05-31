Президент про інвестиції компанії «Дельта Вілмар»: Це нові робочі місця, нові платежі до бюджету та високий технологічний рівень переробки продуктів українського аграрного сектору

На Одещині у присутності Президента Петра Порошенка було підписано Меморандум про співробітництво між ТОВ «Дельта Вілмар» та ДП «Адміністрація морських портів України» щодо реалізації інвестиційного проекту в морському порту «Южний». Документ підписали керівник ДП «Адміністрація морських портів України» Райвіс Вецкаганс та голова правління ТОВ «Дельта Вілмар» Дхруба Панда.

Під час спілкування з колективом Президент зазначив, що тільки-но відбувся запуск роботи першої черги нового сучасного терміналу, що дає підприємствам сучасні можливості у Чорному морі. «І одразу ж сьогодні підписується меморандум, який забезпечує захист інвестора. Потужного інвестора з Сінгапура, який забезпечує високий технологічний рівень переробки продуктів українського аграрного сектору для того, щоб не експортувати сировину, а робити все можливе, щоб Україна ефективно скористалася своїми можливостями, які вона отримала після підписання Угоди про асоціацію з ЄС та початку дії зони вільної торгівлі», - наголосив Глава держави.

Як приклад успішної реалізації цих можливостей Петро Порошенко навів збільшення об'ємів експорту продукції «Дельта Вілмарт» на ринки ЄС з 3% до початку дії зони вільної торгівлі до 38% після.

«Кому щось треба пояснювати? Це нові робочі місця, нові інвестиції в Україну, нові платежі до бюджету, підвищення привабливості інвестиційного клімату в Україні. І це, врешті-решт, збільшення надходжень для тих мешканців України, які проживають в селі, бо вони можуть отримати справедливу ціну. Ціну найбільшого світового ринку – ринку ЄС», - наголосив Президент.

Глава держави підкреслив, що завжди підтримує тих інвесторів, які готові додатково інвестувати в економіку України, розвиток підприємств, створювати нові високооплачувані робочі місця. Він зазначив, що для цього держава створює умови інвестору, зокрема знижено навантаження на заробітну плату, аби інвестори мали змогу спрямувати вивільненні кошти на підвищення заробітної плати працівників підприємств.

«Тоді ніхто не буде їздити в Європу, шукати заробітку. І такі підприємства, як «Дельта Вільмар», мають бути в інших регіонах», - додав Петро Порошенко зазначивши, що на цьому підприємстві виплачують одні з найвищих в регіоні зарплат.

За його словами, з метою збільшення кількості таких підприємств в Україні працює Національна інвестиційна рада і в рамках її проведення Глава держави провів зустрічі зі значною кількістю керівників та представників відомих у світі компаній, які можуть стати інвесторами в українську економіку. «За моїм столом зібралися керівники компаній загальною капіталізацією один трильйон доларів. Ті компанії, які я запросив в Україну, обіцяли, що вони будуть інвестувати зараз в Україну», - сказав Президент.

«Впевнений, що ми досягнемо абсолютно рекордних показників. Саме тому я тут, саме тому з «Дельта Вільмар» ми робимо необхідні кроки. Для чого? Щоб люди жили краще, була вища заробітна плата, щоб міцніше була гривня. Кращими були дороги. Щоб сильною і міцною була наша армія. Щоб людина в Україні відчувала себе захищеною. Щоб перетворити Україну на щасливу країну щасливих людей. Думаю, що спільно нам це вдасться», - сказав Петро Порошенко.

ТОВ «Дельта Вілмар СНД» створено у 2004 році. Спеціалізується на виробництві масложирової продукції та інгредієнтів для хлібобулочних, кондитерських виробів і молочних продуктів на заводі в порту «Южний» (Одеська область).

У вересні 2017 року ТОВ «Дельта Вілмар СНД» заявило про наміри побудувати новий завод по переробці олійних культур. Будівництво нового заводу дозволить збільшити вдвічі потужності із переробки насіння соняшнику.

Обсяг інвестицій становитиме до 150 млн доларів. У результаті реалізації даного інвестиційного проекту планується щорічна перевалка на експорт близько 1,5 млн тон вантажів, включаючи продукцію діючих заводів та нового заводу з переробки сої.