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Президент про конституційне закріплення європейської та євроатлантичної інтеграції України: Поправки до Основного закону могли би стати страховкою від будь-яких несподіванок

28 лютого 2018 року - 17:54

Президент про конституційне закріплення європейської та євроатлантичної інтеграції України: Поправки до Основного закону могли би стати страховкою від будь-яких несподіванок

Президент Петро Порошенко повідомив, що розглядає питання закріплення в Конституції України перспектив європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави. Про це Петро Порошенко заявив під час прес-конференції на тему: «Виклики – 2018».

«В моїй команді ми зараз обговорюємо пропозицію «заякорити» в Конституції європейську та євроатлантичну інтеграцію. Обидві ідеї, як свідчать опитування громадської думки,  є консолідуючими, користуються широкою підтримкою у суспільстві», - підкреслив Петро Порошенко.

Він також  зауважив: «Коли піднімають голову антиєвропейські політичні сили, які прагнуть реваншу, поправки до Основного закону могли би стати страховкою від будь-яких несподіванок та імперативом для всіх політичних сил на роки вперед».

«Прагнення до членства в Євросоюзі та НАТО можна було би зафіксувати в Преамбулі до Конституції, для чого достатньо підтримки двох третин конституційного складу Верховної Ради України. Останні голосування законопроектів, які стосуються питань національної безпеки і оборони дають мені підстави для стриманого оптимізму», - зазначив Глава держави.

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