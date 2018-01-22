Президент про остаточне ухвалення Закону про Вищий антикорупційний суд: Не дам заговорити проект цього Закону і відкласти його у дуже довгу шухляду

Під час засідання Ради національної безпеки і оборони Президент Петро Порошенко подякував Верховній Раді за рішення про прийняття за основу президентського законопроекту «Про Вищий антикорупційний суд».

Глава держави нагадав, що регламент Парламенту дає два тижні на подачу поправок до цього проекту. «Далі має бути змістовне обговорення тих норм проекту, які викликали найбільші дискусії. І я наголошую на тому, що дискусія потрібна, ретельний розгляд потрібен також, так само як і потрібно безумовне дотримання регламенту», - зауважив він.

«Але хотів би одразу попередити – я не дам заговорити проект безглуздими синтаксичними чи орфографічними поправками і не дам відкласти його у дуже довгу шухляду, як хтось розраховує. Будь-які зволікання з другим читанням є абсолютно неприпустимі», - заявив Петро Порошенко.

Президент додав: «І сьогоднішнє голосування у більш ніж 280 голосів (за прийняття законопроекту за основу – ред.) дає мені тверді підстави для оптимізму».

«Вважаю, що Закон має бути остаточно ухвалений весною», - сказав Глава держави.

«Із запуском Вищого антикорупційного суду планую якнайшвидше завершити створення нової державної антикорупційної інфраструктури як правоохоронних, так судових органів», - зазначив Президент. Він наголосив, що особисто стояв у витоків створення Національного антикорупційного бюро України, законопроект про яке готувався президентській адміністрації групою запрошених експертів. Законопроект про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, запуск електронного декларування, створення Національного агентства запобігання корупції, які також формують антикорупційну інфраструктуру.

Крім того, президентською командою було ініційоване обговорення конституційної судової реформи, прийняті відповідні зміни до Конституції і за результатами створений новий Верховний суд.

«І Антикорупційний суд – це крайній крок до того, щоб хабарників не лише викривали й ловили всі правоохоронні органи і Генеральна прокуратура, але й судили та карали. Бо суспільство абсолютно справедливо вимагає, щоб не лише затримували корупціонерів, а вони точно потрапляли за грати», - підкреслив він.

Президент також додав, що за результатами 2017 року корупціонерам були винесені 1692 вироки лише представниками Генпрокуратури. Додатково Служба безпеки України, НАБУ, Національна поліція зробили свій внесок у забезпечення боротьби з корупцією. «Впевнений, що по завершенню створення антикорупційної інфраструктури, з початком роботи антикорупційного суду ми завершимо весь цей механізм. І я дякую за це нашим міжнародним партнерам, неурядовим організаціям, волонтерам і активістам, всім, хто у складі єдиної команди змінює державу», - сказав він.