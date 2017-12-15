Президент про отримання Україною американськоі зброї: Це трансатлантичне щеплення від російського вірусу агресії

Президент Петро Порошенко наголошує, що США ухвалили довгоочікуване та принципове рішення про надання Україні летальної оборонної зброї.

Про це Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Фейсбук, додавши, що у питанні отримання Україною зброї було досягнуто відповідної домовленості з Президентом США Дональдом Трампом.

«Це принципове та довгоочікуване рішення Американської адміністрації було підтверджено під час моєї вчорашньої розмови з Держсекретарем Рексом Тіллерсоном», - зауважав він.

«Вдячний за лідерство Президента Дональда Трампа, чітку позицію всіх наших американських друзів та рішучу двопартійну підтримку України. Такий крок в тандемі з посиленням санкцій проти Росії - гідна відповідь на продовження окупації української території, невиконання Москвою своїх зобов’язань, та продовження накачування Донбасу важкою зброєю», - наголосив Петро Порошенко.

Глава держави підкреслив: «Американська зброя в руках українських воїнів - не для наступу, а для рішучої відсічі агресору, захисту українських воїнів та мирного населення, а також ефективної самооборони відповідно до Статті 51 Статуту ООН. Це також трансатлантичне щеплення від російського вірусу агресії».

«Україна переможе», - впевнений Петро Порошенко.