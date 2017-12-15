Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Ми маємо надійних і вірних союзників – Президент про продовження Радою ЄС санкцій проти Росії
Ми маємо надійних і вірних союзників – Президент про продовження Радою ЄС санкцій проти Росії

15 грудня 2017 року - 16:09

Переглянути всі відео
ностанні новини

Веселих свят і щасливого життя – Президент привітав українців із Різдвом Христовим за григоріанським календарем

24 грудня 2017 року - 18:31

Звернення Президента України з нагоди святкування Різдва Христового за григоріанським календарем

24 грудня 2017 року - 18:30

Слово до Українського народу з нагоди 80-річчя від дня народження В'ячеслава Чорновола

24 грудня 2017 року - 09:00

Президент про отримання Україною американськоі зброї: Це трансатлантичне щеплення від російського вірусу агресії

23 грудня 2017 року - 18:58

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента в урочистостях з нагоди 100-річчя дипломатичної служби України
Участь Президента в урочистостях з нагоди 100-річчя дипломатичної служби України

22 грудня 2017 року - 15:07

Перейти до всіх галерей

Президент про отримання Україною американськоі зброї: Це трансатлантичне щеплення від російського вірусу агресії

23 грудня 2017 року - 18:58

Президент про отримання Україною американськоі зброї: Це трансатлантичне щеплення від російського вірусу агресії

Президент Петро Порошенко наголошує, що США ухвалили довгоочікуване та принципове рішення про надання Україні летальної оборонної зброї. 

Про це Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Фейсбук, додавши, що у питанні отримання Україною зброї було досягнуто відповідної домовленості з Президентом США Дональдом Трампом.

«Це принципове та довгоочікуване рішення Американської адміністрації було підтверджено під час моєї вчорашньої розмови з Держсекретарем Рексом Тіллерсоном», - зауважав він. 

«Вдячний за лідерство Президента Дональда Трампа, чітку позицію всіх наших американських друзів та рішучу двопартійну підтримку України. Такий крок в тандемі з посиленням санкцій проти Росії -  гідна відповідь на продовження окупації української території, невиконання Москвою своїх зобов’язань, та продовження накачування Донбасу важкою зброєю», - наголосив Петро Порошенко. 

Глава держави підкреслив: «Американська зброя в руках українських воїнів - не для наступу, а для рішучої відсічі агресору, захисту українських воїнів та мирного населення, а також ефективної самооборони відповідно до Статті 51 Статуту ООН.  Це також трансатлантичне щеплення від російського вірусу агресії».

«Україна переможе», - впевнений Петро Порошенко.

Версія для друку