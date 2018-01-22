Президент про свою участь у суді щодо державної зради екс-президента Януковича: Зло повинно бути покаране

Президент Петро Порошенко прийняв рішення взяти участь у судовому засіданні із розгляду кримінального провадження щодо звинувачень у державній зраді колишнього президента Януковича.

«Зло повинно бути покаране. Це тому, вперше в українській історії, я прийняв рішення взяти участь у судовому процесі. Безпрецедентно, коли Президент це особисто робить, але це справа кожного з нас», - заявив Петро Порошенко на відкритті виставки, присвяченої учасникам Революції Гідності – творчим особистостям «Переведи мене через Майдан».

Глава держави висловив вдячність фотографу Олександру Тимошенку, одному із авторів виставки, на якій буде представлено експозицію його робіт з Майдану: «Дякую Вам, пане Олександре, за те що понад дві тисячі фотографій та відео Ви передали до Генеральної прокуратури, щоб помогти слідству».

Президент також звернувся і до присутнього на заході Генерального прокурора Юрія Луценка з проханням проінформувати про майже три з половиною тисячі епізодів, понад сотню кримінальних проваджень і десятки судових процесів.

«Конституція забороняє мені, як Президенту, втручатися у слідство, яке вже чотири роки координує цілеспрямовано створений Департамент спеціальних розслідувань. Він несе усю повноту відповідальності за ефективність цієї роботи. Я можу лише попросити Юрія Віталійовича проаналізувати чим ще ми організаційно можемо допомогти Департаменту, щоб його керівництву не було жодних підстав твердити, що нібито йому сприяють недостатньо», - також наголосив Президент.

Петро Порошенко також підкреслив: «Я, звичайно ж, поділяю незадоволення суспільства темпами розслідування, і ще більше – швидкістю судових процесів. За чотири роки вони мали зробити більше. В той же час, добре усвідомлюю масштаб злочину, рівно як і необхідність юридично бездоганної доказової бази та неухильного дотримання всіх процесуальних норм».

Петро Порошенко наголосив, що потрібно пройти процедурно складний шлях для того, щоб у вбивць потім не було жодних зачіпок в європейських судах.

«Я наголошую, злочини проти Майдану не мають терміну давності, а злочинці переступили ту межу, за якою настає прокляття, і те прокляття говорячи словами Мирослава Поповича: «сильніше, ніж суди і сильніше, ніж тюрми». І від нього ніде не заховаєшся, навіть у Росії», - зазначив Глава держави.

В свою чергу, Генеральний прокурор Юрій Луценко наголосив, що суд над Януковичем є символом того, що в країні нові часи.

«І те, що Петро Олексійович Порошенко, діючий Президент України, який має імунітет по Закону і міг би не йти на суд (про держзраду Януковича - ред.), таки на нього йде, я впевнений, це правильний знак. Знак того, що діючий Президент України, який відповідає перед українським суспільством і перед вами, шановні родичі героїв Небесної Сотні, знає свій обов’язок», - підкреслив Генеральний прокурор.

Він додав: «Нинішня влада знає свою відповідальність і робить все, щоб зло було покарано і стало неможливим у будь-яких його проявах».

Юрій Луценко повідомив, що є 1800 потерпілих осіб, які визнані в цьому статусі, і слідкують за судами, очікуючи перших вироків. За його словами, оголошено 412 підозр, з них 48 - високопосадовцям попередньої влади, а також 208 - правоохоронцям. Зокрема, 27 слідчим, 20 прокурорам, 16 суддям.

Юрій Луценко також повідомив що в суди направлений 161 обвинувальний акт щодо 252 осіб. За результатами судового розгляду винними визнано 50 осіб, з них 43-м ухвалено обвинувальні вироки.

Генеральний прокурор наголосив, головні події нині відбуваються в судах, де розглядаються дії виконавців злочинних наказів, в першу чергу спецпідрозділу «Беркут», «чорної сотні» та інших дійових осіб. Водночас, він зауважив, що «ці суди не можуть бути швидкими, якщо ми хочемо законних рішень».

«З іншого боку, не можу не сказати і про опір системи, небажання судової гілки влади визнати ці справи пріоритетними», - сказав Юрій Луценко та нагадав, що з 2016 року так і не розпочато судовий розгляд справ за поданням прокуратури щодо низки колишніх командирів «Беркуту», прокурорів, колишніх співробітників МВС.

Генеральний прокурор наголосив, що підтримує Указ Президента про реформування судів. Він також висловив сподівання, що в найближчий час, за підтримки Президента, до Парламету буде поданий і проголосований законопроект, який дозволить суддям, які пройшли переатестацію і підтвердили свою кваліфікацію, продовжувати розгляд раніше розпочатих ними справ. «Відтак, ті суди, які вже йдуть, не перериваючись будуть іти після кваліфікаційного оцінювання суддів», - додав він.