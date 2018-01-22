Президент про відшкодування 4,6 млрд доларів збитків «Нафтогазу» за рішенням арбітражу: Все до останньої копійки Україні буде заплачено

Президент Петро Порошенко під час наради щодо загроз енергетичній безпеці, звертаючись до українців, наголосив, що Уряд зараз вживає вичерпних заходів для забезпечення надійної роботи енергетичного сектору.

За словами Глави держави, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман проінформував його про проведення найближчим часом наради по ситуації всередині країни, де будуть надані відповідні доручення на виконання рішення Стокгольмського арбітражу по компенсації збитків НАК «Нафтогаз» в розмірі 4,6 млрд доларів.

«Все це до останньої копійки Україні буде заплачено. З цього приводу в мене немає жодного сумніву», - наголосив Петро Порошенко.