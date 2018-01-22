Президент про запровадження телемедицини: Об’єднавши зусилля сьогодні ця мета стала набагато ближчою

У присутності Президента Петра Порошенка відбулась церемонія підписання Меморандуму про співпрацю між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерством охорони здоров’я, Світовим банком та Міністерством закордонних справ Канади щодо підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості України та субвенції з державного бюджету на здійснення таких заходів.

Президент подякував Уряду Канади, особисто Прем’єр-міністру Джастіну Трюдо, який «з великим ентузіазмом разом з усім канадським урядом сприйняв пропозицію щодо спільної роботи із запровадження системи телемедецини для мешканців сільської місцевості в Україні».

Глава держави зазначив, що за його ініціативою відповідний проект почав реалізовуватись в Україні. За його словами, було виділено 4 млрд грн., з тих коштів, що були повернуті в Державний бюджет 1,5 млрд доларів, які були вкрадені чиновниками попередньої влади в українського народу. Він особливо відзначив дії Генеральної прокуратури України та Генерального прокурора Юрія Луценка у поверненні цих коштів до бюджету. «І частина цих коштів пішла на розвиток сільської медицини. Загалом ми маємо 5 млрд грн. коштів лише українського бюджету», - зазначив він.

«Кожен мешканець українського села повинен мати доступ до кваліфікованої медичної допомоги», - наголосив Глава держави. Він відзначив важливість тісної координації цієї роботи з прийнятою парламентом медичною реформою.

«На сьогоднішній день кожен, хто знаходиться в селі вимушений їхати до районної лікарні, (оскільки – ред.) позбавлений можливості отримати кваліфіковану медичну допомогу і не маючи навіть надії на це», - підкреслив Глава держави.

Президент не виключив, що знадобиться навчання фахівців, розробка оптимальної моделі, підбір програмного забезпечення, яке вже виправдало себе в інших країнах, зокрема в Канаді. Глава держави також розповів, що під час його переговорів з Канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорювалось питання залучення найпередовіших німецьких технологій телемедицини. За словами Президента, понад 700 млн доларів надала Канада для втілення реформ в Україні, більше 12 млрд доларів за 25 років надав Світовий банк.

Глава держави також наголосив, що минулого року підчас зустрічі з Головою Світового банку Джимом Йонг Кімом обговорювалось питання запровадження телемедицини. «Мені приємно, що я знайшов однодумця, великого ентузіаста (в особі Голови Світового банку – ред.), який пообіцяв мені, що ми зробимо фантастичний проект», - розповів Петро Порошенко.

«Мрію, щоб в найближчий час, якомога скоріше після імплементації цілей, які задекларовані в нашому Меморандумі, ми могли приїхати в село, зайти в амбулаторію, вийти на зв'язок з найкращими професорами України і продемонструвати ефективність функціонування системи телемедицини», - зауважив Президент. Він додав, що об’єднавши зусилля сьогодні ця мета стала набагато ближчою.

В свою чергу, Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко наголосив на важливості впровадження сучасних медичних технологій в сільській місцевості, зокрема телемедицини. «Ми розробили методику формування цієї мережі та разом із МОЗ створили вимоги до приміщень та забезпечення сучасних комунікацій між лікарями усіх рівнів», - сказав він.

Виконуюча обов’язки Міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун подякувала Президенту України за його наполегливість у впровадженні медичної реформи, зокрема й в частині розвитку сільської медицини та телемедицини. «Щоб насправді гарантувати доступ до якісних медичних послуг усім українцям треба допомогти тим, хто живе в селах», - додала вона. Уляна Супрун висловила впевненість, що система універсальної медичної допомоги на сьогодні стає можливою в нашій країні: «В перший раз за 25 років ми даємо нашим громадянам можливість мати доступ до медичних послуг на якісному рівні».

Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Роман Ващук підкреслив, що Уряд Канади підтримує реформаторські зусилля України, зокрема впровадження «універсального доступу до системи охорони здоров’я».

Директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен висловила впевненість в тому, що проект буде успішно реалізований в Україні, особливо наголосивши на тому, що підтримка сільської медицини є надзвичайно важливим питанням для покращення надання медичних послуг на первинному рівні та збільшення тривалості життя українців.

«Я аплодую вам обом (Президенту та виконуючій обов’язки Міністра охорони здоров’я –ред.) за ваше лідерство та вашу наполегливу роботу щодо впровадження цілісної реформи медицини та ініціативи щодо реформування сільської медицини», - сказала Сату Кахконен та висловила сподівання, що ця реформа «дасть швидкий позитивний результат».