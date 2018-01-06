Президент про звільнення українських заручників та реінтеграцію окупованих територій: Це сигнал і для Донбасу, і для Криму – ви невід’ємна частина України і ми зробимо все для того, щоб ви якнайскоріше повернулися додому

Президент Петро Порошенко наголошує, що в нинішньому році буде продовжено роботу із повернення в Україну решти українських заручників з окупованих Донбасу та Криму і політичних в’язнів, які утримуються в російських тюрмах, та реінтеграції окупованих українських земель мирним, політико-дипломатичним шляхом.

«Нинішнього року ми працюватимемо для якнайскорішого повернення в Україну інших українських заручників з окупованих Донбасу та Криму і політичних в’язнів, які утримуються в російських тюрмах. Ми чекаємо, ми сподіваємось побачити їх в Україні якнайшвидше», - сказав він під час виступу на зустрічі з главами дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні.

Глава держави підкреслив: «Ми продовжуватимемо прокладати шлях для реінтеграції окупованих українських земель мирним, політико-дипломатичним шляхом».

Петро Порошенко наголосив, що це є ключовим сигналом відповідного Закону, який за його ініціативи сьогодні розглядається в українському Парламенті. «Це сигнал і для Донбасу, і для Криму: ви є невід’ємною частиною України і ми зробимо все можливе для того, щоб ви якнайскоріше повернулися додому»,- підкреслив Президент. Він також висловив сподівання на позитивне рішення щодо цього Закону.

Глава держави також подякував всім друзям України, які віддали свої голоси на підтримку Резолюції ГА ООН щодо прав людини в окупованому Криму, кожній нації – за сильну позицію на підтримку України.

Президент також висловив особливу вдячність співавторам Резолюції як партнерам Міжнародної платформи з деокупації Криму, яка фактично викристалізувалася та розпочала свою роботу.

«Минулого року Україна завершила своє непостійне членство в Раді Безпеки ООН. Дякую всім партнерам, з якими ми працювали в цьому форматі протягом двох років. Як новообраний член Ради ООН з прав людини на наступний трирічний період, Україна використовуватиме всі наявні інструменти для протидії порушенням прав людини на окупованих територіях та у всьому світі», - зазначив Петро Порошенко та запросив партнерів до спільної роботи у рамках цього головного органу системи ООН у сфері прав людини.