Президент провів переговори з Першим віце-прем’єр-міністром, Міністром оборони Держави Кувейт

Президент України Петро Порошенко провів переговори з Першим віце-прем’єр-міністром, Міністром оборони Держави Кувейт шейхом Насером Сабахом Ас-Сабахом.

Було відзначено наявність усіх необхідних передумов для успішної реалізації спільних проектів у сфері військово-технічного співробітництва.

Узгоджено подальші двосторонні заходи з метою презентації в Кувейті потенціалу українського озброєння та військової техніки.

Сторони привітали підписання Угоди між Урядом України та Урядом Держави Кувейт про співробітництво у військовій та інших сферах.

Міністр оборони Держави Кувейт також зауважив, що агресивна поведінка РФ загрожує не лише Україні, але всім державам.