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Заява Президента України у зв’язку із проведенням окупаційною адміністрацією т.з. виборів в тимчасово окупованому Криму
Заява Президента України у зв’язку із проведенням окупаційною адміністрацією т.з. виборів в тимчасово окупованому Криму

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Президент провів переговори з Першим віце-прем’єр-міністром, Міністром оборони Держави Кувейт

19 березня 2018 року - 09:59

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Державний візит Президента України до Держави Кувейт
Державний візит Президента України до Держави Кувейт

18 березня 2018 року - 13:01

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Президент провів переговори з Першим віце-прем’єр-міністром, Міністром оборони Держави Кувейт

19 березня 2018 року - 09:59

Президент провів переговори з Першим віце-прем’єр-міністром, Міністром оборони Держави Кувейт

Президент України Петро Порошенко провів переговори з Першим віце-прем’єр-міністром, Міністром оборони Держави Кувейт шейхом Насером Сабахом Ас-Сабахом.

Було відзначено наявність усіх необхідних передумов для успішної реалізації спільних проектів у сфері військово-технічного співробітництва.

Узгоджено подальші двосторонні заходи з метою презентації в Кувейті потенціалу українського озброєння та військової техніки.

Сторони привітали підписання Угоди між Урядом України та Урядом Держави Кувейт про співробітництво у військовій та інших сферах.

Міністр оборони Держави Кувейт також зауважив, що агресивна поведінка РФ загрожує не лише Україні, але всім державам.

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Державний візит Президента України до Держави Кувейт

18 березня 2018 року - 13:01
Державний візит Президента України Петра Порошенка до Держави Кувейт, 18 березня 2018 року
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