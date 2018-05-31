Президент провів телефонну розмову з Держсекретарем США

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Держсекретарем США Майком Помпео.

Петро Порошенко привітав Майка Помпео із офіційним призначенням на посаду Державного секретаря США.

Співрозмовники обговорили зміцнення співпраці в галузі безпеки та оборони. Президент подякував американській стороні за надання Україні протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». Також було обговорено безпекові виклики внаслідок реалізації проекту «Північний потік – 2».

Петро Порошенко і Майк Помпео скоординували позиції в контексті оголошення висновків розслідування збиття літака рейсу МН17 і відзначили важливість продовження санкційної політики проти Росії.

Президент України наголосив на важливості продовження тиску на Росію задля звільнення всіх українських заручників.

Глава держави поінформував про хід реформ в Україні в контексті співпраці з Міжнародним валютним фондом, зокрема щодо процесу формування ефективної антикорупційної інфраструктури.

Петро Порошенко запросив Майка Помпео відвідати Україну з візитом.