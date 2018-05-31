Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Слово Президента на VII Національному молитовному сніданку
Слово Президента на VII Національному молитовному сніданку

31 травня 2018 року - 14:17

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент провів телефонну розмову з Держсекретарем США

2 червня 2018 року - 01:20

Президент взяв участь у відкритті ІV Міжнародного музичного фестивалю «Odessa Classics»

1 червня 2018 року - 21:00

Президент на Одещині вручив сертифікати на земельні ділянки воїнам, що захищали Україну на Сході

1 червня 2018 року - 20:33

Ми вміємо перемагати ворога, будувати армію і державу, будувати рідний дім – Президент відвідав Авангардівську об’єднану громаду

1 червня 2018 року - 20:22

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента до Одеської області
Робоча поїздка Президента до Одеської області

1 червня 2018 року - 14:13

Перейти до всіх галерей

Президент провів телефонну розмову з Держсекретарем США

2 червня 2018 року - 01:20

Президент провів телефонну розмову з Держсекретарем США

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Держсекретарем США Майком  Помпео.

Петро Порошенко привітав Майка Помпео із офіційним призначенням на посаду Державного секретаря США.

Співрозмовники обговорили зміцнення співпраці в галузі безпеки та оборони. Президент подякував американській стороні за надання Україні протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». Також було обговорено безпекові виклики внаслідок реалізації проекту «Північний потік – 2».

Петро Порошенко і Майк Помпео скоординували позиції в контексті оголошення висновків розслідування збиття літака рейсу МН17 і відзначили важливість продовження санкційної політики проти Росії.

Президент України наголосив на важливості продовження тиску на Росію задля звільнення всіх українських заручників.

Глава держави поінформував про хід реформ в Україні в контексті співпраці з Міжнародним валютним фондом, зокрема щодо процесу формування ефективної антикорупційної інфраструктури.

Петро Порошенко запросив Майка Помпео відвідати Україну з візитом.

Версія для друку