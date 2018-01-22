Президент провів телефонну розмову з Президентом Фінляндської Республіки

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо, під час якої привітав свого колегу з переконливою перемогою на президентських виборах у Фінляндії.

Глава держави подякував Президенту Нііністьо за його особисті зусилля та підтримку України у питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності, зокрема щодо продовження санкцій проти РФ.

Співрозмовники скоординували позиції щодо поглиблення двостороннього діалогу України та Фінляндії.

Саулі Нііністьо подякував Петру Порошенку, який став першим іноземним лідером, що телефоном привітав його з перемогою.

Глава української держави запросив новообраного Президента Фінляндії здійснити візит до України.